إيلاف من الرياض: شدد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، على الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورحب ولي العهد السعودي، بملك الأردن في بلده الثاني السعودية، فيما عبر العاهل الأردني عن الشكر على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين حظي بهما ومرافقوه.

ونقل ولي العهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز له، فيما حمله الملك عبد الله تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة، بما فيها الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد في المنطقة.

