إيلاف من الرياض: وصل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الرياض، اليوم، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، وسفير الأردن لدى المملكة هيثم أبو الفول.



ولي العهد في استقبال ملك الأردن - بعدسة بندر الجلعود

وقد وصل بمعية ملك الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة، ومدير مكتب ولي عهد الأردن الدكتور زيد بقاعين.