إيلاف من بيروت: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء) عن ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على محيط مستشفى الحريري في بيروت إلى 13 قتيلا و57 جريحاً.

كانت بيروت قد شهدت ليلة عنيفة ليل أمس (الاثنين)، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية للمرة الأولى منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومحيط مستشفى رفيق الحريري الحكومي.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية في محيط مستشفى الحريري أدت في حصيلة محدثة، إلى استشهاد 13 شخصاً من بينهم طفل، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى57 فضلاً عن التسبب بأضرار كبيرة في المستشفى.