إيلاف من لندن: كجزء من جهود الحكومة البريطانية لتخفيف الاكتظاظ في السجون سيتم إطلاق سراح 1100 سجين في وقت مبكر، مع مراجعة العقوبات الأكثر صرامة خارج السجن.

وأطلقت وزيرة العدل شبانة محمود، يوم الثلاثاء، مراجعة حكومية للعقوبات لتخفيف الاكتظاظ في نظام السجون من خلال تقنيات جديدة لمتابعة تصرفات السجناء المفرج عنهم وتشجيعهم على الامتثال لشروط معينة.

وسيتم تفعيل المراجعة بقيادة وزير العدل المحافظ السابق ديفيد جوك، سيتم تفعيل المراجعة في نفس اليوم الذي من المقرر فيه إطلاق سراح حوالي 1100 سجين مبكرًا كجزء من سياسة الحكومة لتحرير مساحة السجن.

تظهر أحدث الأرقام أن هناك ما يزيد قليلاً عن 2000 مساحة خالية في السجون في جميع أنحاء إنجلترا وويلز - ومن المتوقع أن تصل إلى سعتها الحرجة مرة أخرى بحلول يوليو.

عقوبات أكثر صرامة

وقالت الحكومة إن السيد جوك سيستكشف عقوبات أكثر صرامة خارج السجن مع ضمان وجود سعة كافية في النظام لسجن أخطر المجرمين.

ومن بين البدائل التي سيتم فحصها الأحكام المجتمعية والغرامات.

يتم تقييم الأساليب المستخدمة من قبل دول أخرى للإلهام، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث استخدمت تكساس ائتمانات حسن السلوك لتقليل الأحكام.

كما سيتم النظر في تكنولوجيا الدفع، وعلامات الرصانة وحظر التجول في المنزل في المراجعة، مع استخدام الساعات والتطبيقات لتشجيع المجرمين على الامتثال لشروط معينة.

إلغاء أحكام

وقال السيد جوك، الذي زعم أن هناك "حالة قوية للغاية" لإلغاء أحكام السجن لمدة ستة أشهر أو أقل عندما كان وزيرًا للعدل في عام 2019، إنه من الواضح أن "سجوننا لا تعمل".

وأضاف أن "هذه المراجعة سوف تستكشف كيف ينبغي أن تبدو العقوبة وإعادة التأهيل في القرن الحادي والعشرين، وكيف يمكننا تحريك نظام العدالة لدينا للخروج من الأزمة نحو مستقبل مستدام طويل الأجل".

كما ستنظر المراجعة على وجه التحديد فيما إذا كانت الأحكام الحالية للجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات تتناسب مع شدة الفعل وتسأل ما إذا كان من الممكن القيام بالمزيد لمعالجة الجرائم المنتشرة.

استراتيجية جديدة

إلى جانب مراجعة الأحكام، تعهدت الحكومة أيضًا بإنشاء 14000 مكان إضافي في السجن ووضع استراتيجية لمدة 10 سنوات في وقت لاحق من هذا العام.

وسيتنحى السيد جوك عن منصبه كوصي على صندوق إصلاح السجون أثناء إجراء المراجعة.

وكانت وزيرة العدل اتخذت بالفعل خطوات لمحاولة تقليل عدد السجناء في إنجلترا وويلز، حيث أعلنت في يوليو عن خطط لتقليل مؤقتًا مقدار الأحكام التي يجب أن يقضيها السجناء خلف القضبان من 50٪ إلى 40٪.

وتم إطلاق سراح حوالي 1700 سجين من السجون في جميع أنحاء البلدين اعتبارًا من 10 سبتمبر في محاولة للحد من الاكتظاظ.

وتبين أن نحو 37 سجينًا قد تم إطلاق سراحهم عن طريق الخطأ لأن انتهاكهم لأوامر التقييد تم تسجيله خطأً بموجب تشريع تم إلغاؤه - لذلك تجنبوا الإعفاءات لمنع إطلاق سراح بعض المجرمين.

وسيتم إطلاق سراح أحدث السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم مبكرًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مع توسيع الأهلية لتشمل أولئك الذين يقضون عقوبات لمدة خمس سنوات أو أكثر.

وقالت وزيرة العدل، التي تشغل أيضًا منصب اللورد المستشار، إن حزب العمال "ورث سجونًا في أزمة، في غضون أيام من الانهيار".

وأضافت: "ستضمن هذه المراجعة، جنبًا إلى جنب مع برنامج بناء السجون لدينا، ألا يكون لدينا مرة أخرى سجناء أكثر من أماكن السجون".

وسيتم تقديم نتائج مراجعة الأحكام بحلول الربيع المقبل، في حين من المتوقع أن تدخل النتائج حيز التنفيذ بحلول مارس 2026 على أقرب تقدير.