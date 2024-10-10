إيلاف من لندن: أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، حكما بالسجن على رجل بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بطعنات مدينة ساوثبورت التي قادت إلى أعمال شغب غير مسبوقة في مدن المملكة المتحدة.

وأقر جيرانت بويس بالذنب في نشر مواد تهديدية تهدف إلى إثارة الكراهية الدينية. وحكم عليه بالسجن لمدة عامين - سيقضي نصفها قبل إطلاق سراحه بشروط.

منشورات كراهية

تتعلق التهمة بمنشورات على فيسبوك نشرها بويس في 31 يوليو أثناء اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

أعقبت أعمال الشغب وفاة ثلاث فتيات تعرضن للطعن في فصل رقص على طراز تايلور سويفت.

وفي أغسطس، زار الملك تشارلز الثالث المدينة بعد وفاة أليس دا سيلفا أجيار، 9 سنوات، وبيبي كينغ، 6 سنوات، وإلسي دوت ستانكومب، 7 سنوات.

وكانت الحكومة البريطانية أكدت أن ما يقرب من 400 شخص سُجنوا حتى الآن بتهم تتعلق بالاضطرابات.

أحرقوا المسجد

وقال المحامي أليكس أورندال لمحكمة (ميرثير تيدفيل) كراون في كارديف إن أحد المنشورات "أظهر صورة لمسجد، وكان تعليق [بويس]: "لا مزيد من المساجد". وفي قسم التعليقات، كتب: "أحرقوها جميعًا مع الأوغاد في الداخل".

وتم القبض على بويس في 9 أغسطس، وبينما كان تحت المراقبة، سأل: "هل هذا بسبب الأشياء على الإنترنت المتعلقة بأعمال الشغب؟"

وسمعت المحكمة أن المتهم كان مسجلاً الدخول إلى الحساب الذي تم نشر المنشورات منه وقت اعتقاله. وفي منشور آخر، نشر صورة لأسد يحمل العلم البريطاني وعلق قائلاً "أنا مستعد للحرب".

آراء خاطئة

وفي تخفيف للعقوبة، قال المحامي نيكولاس جيدج إن بويس "كان يخجل مما فعل". وأضاف: "كان لديه آراء في ذلك الوقت نتيجة لما رآه بنفسه على الإنترنت، للأسف".

واضاف المحامي: "لقد كان لديه آراء خاطئة أو متعاطف معها، وهو يعترف بها الآن تمامًا". وأضاف السيد جيدج أن المتهم "يعبر من خلالي، أمام هذه المحكمة، عن ندمه على ما فعله، وأعتقد أنه يندم للمجتمع بشكل عام". وأضاف: "إنه يريد حقًا أن يعيش الناس معًا بسلام".

وخلال الحكم على بويس، قالت قاضية المحكمة تريسي لويد كلارك إن المنشورات أظهرت أن نيته "كانت التحريض على العنف الخطير".

وأشارت إلى أن الجريمة وقعت "خلال مناخ اجتماعي حساس بشكل خاص" وخلصت إلى أن "العقوبة المناسبة لا يمكن تحقيقها إلا بالاحتجاز الفوري".