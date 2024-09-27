إيلاف من لندن: صدر حكم بسجن أول متهم في المملكة المتحدة يعترف بتهمة التورط بإعمال الشغب بعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وكان كيران آشر، 32 عامًا، من هندون، سندرلاند، ضمن مجموعة من 20 شخصًا ألقوا صواريخ على الشرطة خلال ليلة من العنف في المدينة في 2 أغسطس الماضي.

وحُكم على آشر بالسجن لمدة إجمالية أربع سنوات وأربعة أشهر في محكمة نيوكاسل كراون، اليوم الجمعة، بعد اعترافه بتهمة الشغب في جلسة استماع سابقة - وهو أول متهم في البلاد يفعل ذلك.

وأظهرت أدلة كاميرات المراقبة آشر وهو يرتدي قناعًا وعلمًا للاتحاد، ويشجع الآخرين على المشاركة في العنف وإلقاء الصواريخ على الشرطة من مسافة قريبة.

وخلال المداولات، أخذ القاضي تيم جيتينز في الاعتبار أن آشر، الذي يعاني من صعوبات في التعلم، اعترف بالكامل للشرطة وأقر بالذنب في أول فرصة.

وبعد أن أقر آشر بالذنب في وقت سابق من هذا الشهر، قال كريستوفر أتكينسون، رئيس وحدة القضايا المعقدة في هيئة الادعاء العام في شمال شرق البلاد: "من الواضح من الأدلة في هذه القضية أن آشر لعب دورا نشطا في أعمال العنف التي اندلعت في شوارع سندرلاند".