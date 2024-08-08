إيلاف من لندن: حكم على بريطانيين، اليوم الخميس، بالسجن لأكثر من خمس سنوات في المجمل بسبب والقتل طعنا والاضطرابات في مدينتي ساوثبورت وليفربول.

وحكمت محكمة ليفربول كراون، على جون أومالي، 43 عامًا، وويليام نيلسون مورغان، اللحام شبه المتقاعد البالغ من العمر 69 عامًا، بالسجن لمدة 32 شهرًا.

وتم سجن الرجلين في أول جلسات الاستماع التلفزيونية للحكم بشأن أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل ثلاث فتيات صغيرات في مركز مجتمعي في ساوثبورت.

كان جون أومالي، 43 عامًا، من بين مجموعة تضم ما يصل إلى 1000 شخص متورطين في الاضطرابات خارج مسجد في بلدة ميرسيسايد يوم الثلاثاء الماضي.

اصاب 50 شرطيا

وأصيب أكثر من 50 ضابط شرطة عندما ألقى المتظاهرون الطوب وأشعلوا النيران وألقوا الزجاجات بعد يوم من مقتل أليس داسيلفا أغويار، تسع سنوات، وبيبي كينغ، ست سنوات، وإلسي دوت ستانكومب، سبع سنوات، في هجوم على فصل رقص على طراز تايلور سويفت.

وقال المدعي العام للمحكمة "كان [أومالي] نشطًا في قلب العنف". وقد أقر أومالي، وهو من ساوثبورت، بالذنب في تهمة الاضطراب العنيف في وقت سابق من هذا الأسبوع وحُكم عليه بالسجن لمدة 32 شهرًا في محكمة ليفربول كراون في أول جلسة استماع أمام الكاميرا بشأن أعمال الشغب.

وحُكم عليه إلى جانب اللحام المتقاعد جزئيًا ويليام نيلسون مورغان البالغ من العمر 69 عامًا، والذي اعترف بالاضطراب العنيف وحيازة سلاح هجومي - هراوة خشبية - في ليفربول ليلة السبت.

كان جزءًا من مجموعة تضم حوالي 100 شخص أشعلوا النار في صناديق القمامة وألقوا الطوب وألحقوا أضرارًا بالشركات المحلية وأشعلوا النار في مبانٍ أخرى في طريق المقاطعة، في منطقة والتون بالمدينة.

وحُكم على مورغان، الذي ينتمي إلى المنطقة ولم تكن لديه أي إدانة سابقة، بالسجن لمدة 32 شهرًا.

ستارمر: أن لا نهدأ

جاء الحكم عليهم بعد إصرار رئيس الوزراء كير ستارمر على أنه "من المهم ألا نهدأ" بعد الحكم على الأفراد، والذي ادعى أنه "أرسل رسالة قوية للغاية".

وبعد زيارة لمسجد في سوليهل، قال السير كير إنه سيرأس اجتماعًا آخر لكوبرا مع مسؤولي إنفاذ القانون بعد ظهر يوم الخميس "للتأمل في الليلة الماضية" والتخطيط للأيام القادمة.

وتم تسريع قضايا الرجلين من خلال المحاكم حيث تتطلع الشرطة والمدعون العامون والحكومة إلى إرسال رسالة إلى أي شخص متورط في الاضطراب، مع توقع المزيد من الأحكام في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع.

ومن المقرر أيضًا أن تستضيف محكمة ليفربول كراون الحكم على آدم وإيليس وارتون، اللذين يواجهان عقوبة سجن محتملة لسرقة مكتبة في منطقة والتون في المدينة بعد إشعال النار فيها. وانضم الزوجان إلى أعمال الشغب بعد لعب البنغو.

شغب هارتلبول

وفي الوقت نفسه، تم سجن رجلين تورطا في أعمال شغب في هارتلبول بعد الذهاب إلى جلسة بنغو بعد الظهر لمدة 26 شهرًا في محكمة تيسايد كراون.

وأقر مدير البريد السابق ومحافظ المدرسة ستيفن مايلين، 54 عامًا، وشريكه ريان شيرز، 29 عامًا، بالذنب في أعمال الشغب العنيفة بعد تجمع 200 شخص في بلدة مقاطعة دورهام في 31 يوليو.

وقال القاضي روبرت لينفورد إن ويليامز شوهد "يقاتل ويركل رجلاً آخر" أثناء الاضطرابات يوم الاثنين، والتي تركزت على حشد من المتظاهرين المناهضين للهجرة الذين حاولوا لعدة ساعات مواجهة مظاهرة مضادة لحركة Stand Up To Racism.

وعندما تم القبض عليه، تم العثور عليه بحجر في سرواله الرياضي. خلال النطق بالحكم، رفض القاضي ادعاء ويليام "السخيف" بأن الجسم كان "حجر شفاء".

ومن المتوقع أيضًا مثول المتهمين في قضايا الشغب في مختلف أنحاء البلاد أمام محاكم هال وستراتفورد وشيفيلد وساوث تاينسايد.