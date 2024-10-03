إيلاف من لندن: حكمت محكمة بريطانية على طالب دكتوراه وباحث عراقي بالسجن لأكثر من أربع سنوات بعد أن أصبح أول شخص يُدان بالتآمر لارتكاب عملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في إنجلترا وويلز.

وكان عماد كاكي، 47 عامًا، يعيش في مدينة نوتنغهام عندما رتب لسفر فتاة صغيرة من المملكة المتحدة إلى العراق حيث خطط لإخضاعها لعملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وإجبارها على الزواج المرتب.

وكشف أحد الشهود عن خطط كاكي قبل تنفيذها وأبلغ عنه الشرطة. كما قاموا بالترتيب لعودة الضحية إلى المملكة المتحدة.

وقالت هيئة الادعاء العام إن الرسائل المسترجعة من هاتف كاكي المحمول أظهرت أنه كان ينوي "بشكل واضح" إخضاع الفتاة لعملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

إدانة

كما أدين كاكي، الذي يعيش الآن في سوانسي (ويلز)، بالزواج القسري في محكمة نوتنغهام كراون الشهر الماضي بعد محاكمة استمرت أسبوعين. وقد سُجن في نفس المحكمة اليوم الخميس، لمدة أربع سنوات ونصف.

وأنكر كاكي التهم ودافع عن أفعاله عندما طعنه شاهد، قائلاً إن ختان الإناث "أمر طبيعي". وخلال النطق بالحكم، وصفت القاضية نيرمال شانت جريمة ختان الإناث التي خطط لها كاكي بأنها "بربرية".

وأضافت: "عندما أفكر في خطورة الجريمة، لا أنظر فقط إلى الضرر الذي حدث، فهو لم يحدث في هذه الحالة، بل في الواقع، الضرر المقصود".

وقالت القاضية: "لقد بذلت جهودًا متضافرة للتأكد من حدوث ذلك. ومع ذلك، فإنني أضع في اعتباري حقيقة عدم حدوث أي ختان للإناث، والأهم من ذلك، ولحسن الحظ، أن (الفتاة) لم تكن على علم بأي من هذه الخطط".

عقوبة رادعة

وقالت: "هذه الجريمة تتطلب عقوبة رادعة. ما فعلته، وما خططت له، كان بربريًا".

وقالت المحامية جيرالدين كيلي إن الفتاة نجت من "الصدمة الجسدية والعقلية" التي كانت لتعاني منها لو تم إجراء العملية".

ومن جهتها، قالت جامعة نوتنغهام إن كاكي كان باحثًا زائرًا في الجامعة عندما تم الكشف عن الجرائم.

وقالت السيدة كيلي إن الإنجازات الأكاديمية لكاكي كطالب دكتوراه في الجامعة كانت "محترمة" و"مذهلة" وأن فقدان وظيفته كان "في حد ذاته شكلاً من أشكال العقاب".

جريمة مروعة

وقالت جانين ماكينلي، المدعية العامة الرئيسية في هيئة النيابة العامة في إيست ميدلاندز: "إن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية جريمة مروعة يجب إخضاع أي شخص لها - ناهيك عن طفل".

واضاف: "كانت هناك أدلة واضحة على أن عماد كاكي كان ينوي أن تتعرض هذه الفتاة الصغيرة لأذى لا يصدق وأن تُجبر على زواج غير قانوني لم تكن لتتمكن من مقاومته في مثل هذه السن المبكرة".

وتابعت المدعية العامة: "إن هذه القضية التاريخية ترسل رسالة قوية إلى مرتكبي هذه الجريمة المروعة - فمجرد ارتكاب جريمة في مكان آخر من العالم لا يمنعك من مواجهة الملاحقة القضائية:.

وقالت: "سوف نستكشف كل السبل في سعينا لتحقيق العدالة للضحايا، أينما تم استيفاء اختبارنا القانوني."

ممارسة غير مقبولة

وعلى صلة، قال جاسوانت ناروال، رئيس قسم خدمات النيابة العامة الوطني لانتهاكات الشرف وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج القسري: "هناك العديد من التعقيدات التي تنطوي عليها مقاضاة هذا النوع من الجرائم، والتي يمكن ارتكابها في مجتمعات متماسكة، تاريخيًا، وفي الخارج، ولكن هذا لا يشكل عائقًا أمام مقاضاة قسم خدمات النيابة العامة أينما تم استيفاء اختبارنا القانوني".

وقال: "نحن واضحون أنه لا يوجد مكان لهذه الممارسة غير المقبولة في المجتمع. وسوف نواصل العمل بلا كلل مع شركائنا لحماية ودعم ضحايا ختان الإناث وتقديم الجناة إلى العدالة."

أول مدان

وكاكي هو أول شخص يُدان بالتآمر لارتكاب ختان الإناث في إنجلترا وويلز.

ولم تصدر سوى إدانتين أخريين تتعلقان بختان الإناث في إنجلترا وويلز: الأولى في عام 2019 لارتكاب ختان الإناث في المملكة المتحدة، والثانية في عام 2023 للمساعدة في ارتكاب ختان الإناث في الخارج.

وكان ختان الإناث جريمة جنائية في إنجلترا وويلز منذ عام 1985. ويُعرَّف بأنه شكل من أشكال العنف حيث يتم إصابة الأعضاء التناسلية الأنثوية أو تغييرها دون سبب طبي.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن ختان الإناث ليس له فوائد صحية ويمكن أن يؤدي إلى نزيف مفرط وصدمة ومشاكل نفسية وحتى الموت.