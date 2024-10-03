إيلاف من بيروت: فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، قالت إسرائيل، الخميس، إنها استهدفت "مقرّ استخبارات" حزب الله في بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة ضربت أهدافا تابعة لمقر مخابرات حزب الله في بيروت.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور بيروت غدا الجمعة.

وذكر الجيش في بيان أن "طائرات مقاتلة إسرائيلية ضربت أهدافا تابعة لمقر استخبارات حزب الله في بيروت، شملت عناصر إرهابيين ينتمون إلى الوحدة، ووسائل جمع معلومات استخباراتية، ومراكز قيادة وبنى تحتية إرهابية"، بحسب البيان.

وقتل أكثر من 40 عامل إسعاف وإطفاء بنيران إسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية في لبنان، على ما أفاد وزير الصحة الخميس، ما يرفع عدد عمال الإسعاف والإنقاذ الذين قتلوا منذ بدء التصعيد بين حزب الله واسرائيل قبل نحو عام إلى 97.

وقال الوزير فراس الأبيض في مؤتمر صحافي إنه في الأيام الثلاثة الماضية سقط أكثر من 40 قتيلاً في لبنان "من العاملين في سيارات الإسعاف أو الإطفاء"، مشيرا إلى أنّ "إجمالي عدد المسعفين وعمال الإطفاء" الذين قتلوا حتى الآن "بلغ 97". وأوضح أنّ الحصيلة تتضمن مسعفين في هيئات رسمية تابعة للدولة وأخرى مرتبطة بحزب الله وأطراف لبنانية أخرى.