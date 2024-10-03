إيلاف من الرباط: أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، ‏إنه تنفيذا للتعليمات الملكية، سيتم تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم (250 دولار) للسكان المتضررين جراء زلزال الحوز لخمسة أشهر إضافية من أجل إكمال إصلاح المساكن المتضررة.

وأوضح أخنوش في تصريح للصحافة عقب ترؤسه الاجتماع الـ12 للجنة البين ‏وزارية المكلفة برنامج إعادة البناء ‏والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، أن هذا التمديد الذي يأتي بعد استكمال عملية تقديم ‏هذه المساعدات التي كانت محددة في 12 شهرا، وبقيمة إجمالية تتجاوز 1,7 مليار درهم (170 مليون دولار)، تم من أجل إعطاء الفرصة للسكان المتضررين لإكمال عمليات إصلاح المساكن ‏المتضررة في أحسن الظروف.

ودعا رئيس الحكومة السكان الذين استفادوا من الدعم الخاص بالمساكن المتضررة من ‏زلزال الحوز إلى تسريع عمليات البناء، مؤكدا في الوقت ذاته أن البرامج الخاصة بإعادة البناء والتأهيل ‏للمناطق المتضررة من زلزال الحوز "يجري ‏تنفيذها بوتيرة جيدة‎".

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن اللجنة سجلت أنه إلى غاية متم شهر سبتمبر الماضي، تم إصدار 56,095 ترخيصا لإعادة البناء، وتقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 50,807 مساكن. وبعد بلوغ عملية إزالة الأنقاض والركام عن المساكن المهدمة مراحلها النهائية، أكدت اللجنة على انطلاق تنفيذ حلول ميدانية بشأن 1700 مسكن تقع في مناطق ذات تضاريس وعرة.

وأفادت اللجنة بحصول 57,703 أسر على الدعم البالغ 20,000 درهم (الفا دولار)، كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال. كما أكدت توصل 26,110 أسر بالدفعة الثانية، واستفادة 12,839 أسرة من الدفعة الثالثة، و1,868 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة، وذلك بقيمة مالية إجمالية فاقت 2 مليار درهم (200 مليون دولار).

على صعيد آخر، تطرقت اللجنة إلى تقدم أشغال تأهيل المحاور الطرقية الأربع المكونة للطريق الوطنية رقم 7 البالغ طولها 64 كيلومترا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 665 مليون درهما (66,6 مليون دولار)، وسلطت الضوء على إحداث 4 فرق تجهيز جهوية، جرى تعزيزها بـ 37 آلية، في أفق تسلم 9 آليات إضافية، وذلك بميزانية إجمالية تناهز 160 مليون درهم (16 مليون دولار) .

وفي قطاع الصحة، وبعد انتهاء أشغال الشطر الأول المتعلق بتأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، كشفت اللجنة انطلاق أشغال الشطر الثاني، المتعلق بتأهيل أو إعادة بناء 153مركزا صحيا، التي ستكلف 532 مليون درهم (53,2 مليون دولار).

وارتباطا بقطاع الفلاحة، تم إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الماضي، توزيع 30,510 رؤوس من الماشية مجانا على 3,051 كسابا. كما أكدت اللجنة عودة مختلف السواقي المتضررة إلى الخدمة، وقرب استكمال عملية استصلاح مختلف الدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة في هذه المناطق. وكذا إصلاح الأضرار المسجلة على مستوى نقط الماء الخاصة بتوريد الماشية. علاوة على الانتهاء من عملية تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية‎ التي كانت مبرمجة.

وعلى مستوى قطاع التعليم، يضيف البيان، فتحت 127 مدرسة أبوابها مستقبلة التلاميذ برسم الدخول المدرسي الحالي، في حين تتواصل أشغال إعادة تأهيل 42 مؤسسة تعليمية، حيث من المرتقب أن تكون جاهزة نهاية شهر نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال الشطر الأول من عملية تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة.

كما توقفت اللجنة عند تقدم أشغال الشطر الثاني من عمليات تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية المبرمجة، حتى يتم الانتهاء منها خلال الأجندة الزمنية المحددة. وأوصت اللجنة كذلك، بالتعجيل بتقديم برنامج تنزيل الشطر الثالث من عمليات تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية المبرمجة.

وعلاقة بالقطاع السياحي، سجلت اللجنة معالجة 258 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، من أصل 386 طلبا قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز. وقد استفادت 153 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 50 مليون درهم (5 مليون دولار). إضافة إلى صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي حصل عليه 13 مستفيدا، بقيمة مالية تبلغ 6 ملايين درهم (600 الف دولار).

‏‎وبخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سجلت اللجنة معالجة 173 ملفا لدعم التعاونيات، إذ يتواصل صرف الأشطر الأول والثاني والثالث من الدعم لـما مجموعه 166 تعاونية، بميزانية بلغت إلى حد الساعة 7 ملايين درهم (700 الف دولار).

وفي قطاع الصناعة والتجارة، أكدت اللجنة انطلاق تقديم الشطر الأول للدعم لفائدة 153 بائعا متضررا جراء الزلزال، وإشارتها إلى قرب انطلاق أشغال تأهيل سوق "ثلاث نيعقوب" بإقليم الحوز، الذي يتضمن 118 نقطة بيع.

كما تطرقت اللجنة كذلك، إلى مشاريع ترميم عدد من الأسوار والمواقع الأثرية التاريخية، ويتعلق الأمر بـ 23 مشروعا، من بينها 8 مشاريع في طور الإنجاز، بميزانية إجمالية تفوق 130مليون درهم (13 مليون دولار).