إيلاف من بغداد: أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مقتل ما يُعرف بـ "والي العراق" في تنظيم داعش مع ثمانية من كبار قادة التنظيم، وذلك خلال عملية نوعية نفذتها القوات الأمنية في مرتفعات حمرين بشمال شرق البلاد.

وكشف السوداني، في منشور عبر منصة "إكس"، أن العملية نُفذت بواسطة جهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني وبإشراف العمليات المشتركة.

وكتب رئيس الوزراء العراقي: "نشدّ على أيدي أبطال جميع أبناء قواتنا الأمنية"، مؤكدا "ألا مكان للإرهابيين في العراق، وسنلاحقهم إلى مخابئهم ونقضي عليهم، حتى تتطهر أرض العراق منهم ومن أفعالهم الآثمة".

من جهتها، قالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن العملية جرت "بإسناد فني وتبادل للمعلومات الاستخبارية الدقيقة من قبل قوات التحالف الدولي فجر اليوم".

وأشارت حسبما نقل موقع "شفق نيوز"، أنه "تم قتل (9) إرهابيين من بينهم ما يسمى والي العراق المجرم المدعو جاسم المزروعي أبو عبد القادر، وقادة آخرين من الخط الأول لداعش سيتم الإعلان عن أسمائهم والتفاصيل لاحقا بعد إجراء عملية الفحص الدقيق (DNA)".

كما أوضح البيان "ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة والمعدات في (8) مضافات كانت تستخدم من قبل هذه العصابات المنهزمة".

وأشار إلى أن القوة تمكنت من تدميرها بالكامل، كما تم تدمير ورشة كبيرة للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة"، مؤكدا أن العملية ما زالت مستمرة.

