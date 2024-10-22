إيلاف من تل أبيب: وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماعات مع زعماء إسرائيليين في مستهل جولة أوسع في الشرق الأوسط تستهدف إحياء محادثات وقف إطلاق النار.

وتأتي زيارة بلينكن، وهي الحادية عشرة للمنطقة منذ أن هاجم مسلحو حركة حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) مما أدى إلى اندلاع الحرب في غزة، في وقت كثف فيه الجيش الإسرائيلي حملته في القطاع وكذلك في لبنان ضد حزب الله المدعوم من إيران.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن اليوم الثلاثاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ومسؤولين آخرين، وذلك في إطار زيارة للشرق الأوسط تستغرق أسبوعاً وتشمل أيضاً الأردن وقطر.

ولم تُسفر الجهود الدبلوماسية حتى الآن عن وقف الحرب الدائرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة، والصراع المتصل بها بين حزب الله وإسرائيل في لبنان، الذي تصاعدت حدته كثيراً في الأسابيع القليلة الماضية بعد تبادل إطلاق النار عبر الحدود على مدى عام.

وقال حزب الله صباح اليوم الثلاثاء إنه أطلق وابلاً من الصواريخ على قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين بالقرب من تل أبيب وقاعدة بحرية غرب حيفا.