إيلاف من الرياض: يصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الرياض اليوم (الثلاثاء) في زيارة للمملكة يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الحروب الجارية في غزة ولبنان والتهديدات الإسرائيلية لإيران.

مشاورات حول غزة ولبنان

بحسب مصادر دبلوماسية خليجية تحدثت إلى "إيلاف"، تهدف هذه الزيارة للتشاور حول مستقبل الحلول السلمية في المنطقة. وتتناول المباحثات إيقاف الحروب الطاحنة في غزة ولبنان، إضافة إلى الضربة الإسرائيلية المتوقعة على إيران وآفاق تطويق الصراع في المنطقة لتفادي حرب شاملة.

ومن المتوقع أن تسلط المناقشات الضوء على الوضع المتأزم في قطاع غزة، الذي يعاني من صراع مستمر وتوترات متصاعدة. كما يتوقع أن يتم التطرق إلى الموقف العربي المشترك تجاه وقف إطلاق النار في غزة، وكيفية التعامل مع الوضع في اليوم التالي لوقف الحرب، بما في ذلك إعادة الإعمار ومستقبل القطاع على المدى الطويل.

القضايا الإقليمية على طاولة النقاش

يرجح مراقبون أن تشمل المباحثات قضايا إقليمية أخرى ذات أهمية، مثل وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وإمكانية تحقيق استقرار طويل الأمد في ظل الفراغ الرئاسي المستمر في لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يناقش الزعيمان كيفية تفادي اندلاع حرب شاملة في المنطقة، خصوصاً في ظل تصاعد التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

وتأتي المباحثات في إطار الجهود الدبلوماسية الإقليمية لاحتواء التوترات، مع التأكيد على أهمية التعاون العربي في هذا المجال.

وتكتسب الزيارة أهمية كبيرة نظراً للظروف الحالية في المنطقة، حيث تواجه العديد من الدول العربية تحديات أمنية وسياسية غير مسبوقة. ويأتي لقاء الملك عبدالله مع الأمير محمد بن سلمان في إطار المساعي الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها الأطراف المعنية لتهدئة الأوضاع والتوصل إلى حلول دائمة للنزاعات القائمة.