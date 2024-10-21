إيلاف من بيروت: منذ بدء العملية البرية في لبنان في أيلول (سبتمبر) الماضي، قتلت قوات الدفاع الإسرائيلية نحو 1200 مقاتل من حزب الله، ما يرفع إجمالي عدد مقاتلي حزب الله الذين قتلوا إلى نحو 2000 منذ بدء الحرب.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن القوة النارية لحزب الله أصبحت الآن 30% فقط مما كانت عليه في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي ــ عندما بدأت المنظمة التي تتخذ من لبنان مقرا لها في إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل.

وفي الوقت نفسه الذي تم فيه نشر التقييم الخاص بحزب الله، أصدر جيش الدفاع الإسرائيلي بيانا آخر بشأن عملياته ضد منظمة الحزب منذ بداية الحرب.

وتم حتى الآن القضاء على 7 قادة ألوية و21 قائد كتيبة و24 قائد سرية تابعة لحزب الله.

ضرب الجيش الإسرائيلي ما يقرب من 3200 هدف لحزب الله خلال الحرب، بما في ذلك مئات من مستودعات الأسلحة، وقاذفات الصواريخ، ومواقع الدفاع عن الدبابات، والبنية التحتية، ومقر القيادة.

وفي اليوم الأخير وحده، تم مهاجمة 300 هدف، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

تم العثور على العديد من الأسلحة فوق الأرض وتحتها في القرى التي داهمتها قوات الدفاع الإسرائيلية، وتم القضاء على مئات من عناصر حزب الله.