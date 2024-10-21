إيلاف من تل أبيب: تمكنت إسرائيل خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تنفيذ سلسلة اغتيالات دقيقة وعمليات عسكرية مكثفة، استهدفت قيادات في حماس وحزب الله، وذلك من خلال مجموعة من العوامل، شملت "تعاونا دوليا".

وكانت حركة حماس، المصنفة إرهابية في أميركا ودول أخرى، قد شنت هجمات غير مسبوقة على إسرائيل قبل نحو عام، أدت إلى مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب أرقام رسمية.

في المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات عسكرية برية، مما أسفر عن مقتل حوالي 42 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة لصحة في قطاع غزة.

وفي لبنان، بدأت جماعة حزب الله، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، بفتح ما سمته بـ"جبهة إسناد" لحماس، اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023، واستمرت عمليات القصف المتبادل مع إسرائيل لنحو عام، قبل حدوث تصعيد خطير بالمواجهة في 23 سبتمبر الماضي.

وركز تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي، على العوامل التي ساعدت إسرائيل على تحقيق هذه الاغتيالات خلال فترة قصيرة نسبيا، مؤكدا أنها شملت:

الاعتماد على الاستخبارات الدقيقة

منذ بداية الصراع، شكّلت إسرائيل وحدة خاصة داخل جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، هدفها الرئيسي تعقب واغتيال قيادات حماس وحزب الله.

وتلك الوحدة اعتمدت على جمع معلومات دقيقة من مصادر متعددة، بما في ذلك تعاون استخباراتي مع الولايات المتحدة.

وتعاونت تلك الوحدة مع القوات الخاصة الإسرائيلية، لتحديد مواقع القيادات المستهدفة في مناطق شديدة التعقيد، مثل الأنفاق الموجودة في غزة.

ووفق تقرير سابق فقد قتل الجيش الإسرائيلي والشاباك، العديد من كبار أعضاء حماس في الأشهر الأخيرة، أبرزهم زعيم الحركة يحيى السنوار، ومحمد الضيف، القائد العسكري الذي لم تؤكد حماس مقتله حتى الآن، ومروان عيسى، نائب ضيف، ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس التابع لحماس، وأيمن نوفل قائد لواء غزة الأوسط، وأحمد رندور قائد لواء شمال غزة.

التعاون الدولي

لعبت الاستخبارات الأميركية دورًا حيويًا في دعم العمليات الإسرائيلية، حيث كانت هذه الشراكة مهمة بشكل خاص في تعقب السنوار، العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر. رغم إفلاته عدة مرات.

وتمكنت القوات الإسرائيلية من تحديد مكانه وقتله بعد اشتباك مع مسلحين، دون أن يدرك الجنود هوية السنوار في البداية.

وفي تقرير سابق لصحيفة "هآرتس" العبرية، فقد تم الكشف عن أن السنوار لم يكن على اتصال بأي شخص خارج الأنفاق لفترة طويلة نسبيًا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن "خلايا" مكونة من قوات خاصة وضباط استخبارات من الولايات المتحدة، بدأت في مساعدة إسرائيل بعد وقت قصير من هجمات السابع من أكتوبر العام الماضي، وكان لها دور في تضييق نطاق البحث عن السنوار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، أنه بعد أيام من الهجوم غير المسبوق لحماس، أرسلت واشنطن "بشكل سري، العشرات من أفراد قوات الكوماندوز إلى إسرائيل، للمساعدة في تقديم المشورة في جهود استعادة الرهائن".

وأضافت أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث "انضمت بعد ذلك مجموعة من ضباط الاستخبارات، عمل بعضهم مع وحدات الكوماندوز الموجودة في إسرائيل، والبعض الآخر عمل عن بعد من مقر الاستخبارات المركزية في فيرجينيا".

وساعدت الجهود الاستخباراتية إسرائيل في تحديد المحتجزين الأربعة الذين أنقذتهم القوات الإسرائيلية في يونيو الماضي.

كما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الخميس، إن معلومات مخابرات أميركية ساعدت إسرائيل في تعقب قادة حماس بمن فيهم السنوار.

استخدام التكنولوجيا العسكرية المتطورة

نفذت إسرائيل هجمات باستخدام تقنيات متطورة، مثل الغارات الجوية الدقيقة والتفجيرات عن بُعد. كما أن أحد أبرز العمليات التي استهدفت حزب الله، كانت تفجيرات أجهزة الاتصال عن بُعد (النداء والاتصالات اللاسلكية).

وتلك التفجيرات تسببت في مقتل وإصابة الآلاف من عناصر الحزب، بما في ذلك عدد من كبار القادة. واتهمت الجماعة اللبنانية إسرائيل بالوقوف خلف العملية التي لاقت انتقادات دولية، إلا أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ نفى "وجود صلة".

وفي حديث سابق أوضح المستشار في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، عنان وهبي، أن تلك التفجيرات تمثل "الجيل الرابع من الحروب"، مشيرا إلى أنها تعكس تطورا تكنولوجيا متقدما في الصراع.

وقال: "ما شهدناه هو خطوة تكنولوجية متقدمة تهدف إلى ضرب منظومة الاتصال للطرف الآخر".

الاغتيالات السياسية

بالإضافة إلى استهداف القادة العسكريين، تم تنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات سياسية في التنظيمات المعادية لإسرائيل.

ومن أبرز تلك العمليات كانت في طهران، حيث تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في تفجير استهدف مقرًا حكوميًا إيرانيًا.

وقد اتهمت إيران وحماس إسرائيل بالوقوف وراء الاغتيال، دون أن تعلق الأخيرة.

وعن مقتل هنية، قال العميد منير شحادة، المنسق السابق الحكومة اللبنانية لدى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل"، في حديث سابق، إنه "لا يمكن أن نتغافل عن قدرات وإمكانيات إسرائيل التقنية والتكنولوجية في مجال التجسس".

فإسرائيل، برأيه، لديها "قدرات وتقنيات سرية عالية في هذا المجال، وتتحكم بأقمار اصطناعية للحصول على ما تحتاجه من معلومات.

تقويض البنية التحتية للمنظمات المسلحة

إلى جانب الاغتيالات والاستهدافات، ركزت إسرائيل على تدمير البنية التحتية للمنظمات المسلحة.

فخلال العمليات، تم تدمير أجزاء كبيرة من ترسانة الصواريخ والأسلحة لدى حزب الله، واستهداف مخازن الأسلحة ومراكز القيادة.

هذه العمليات ساهمت في إضعاف قدرات التنظيمات المسلحة على الرد وتنفيذ هجمات مضادة.