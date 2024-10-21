إيلاف من بيروت: كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء الاثنين، أن المخبأ الذي كان يقيم فيه الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت، كان يقع تحت مستشفى، وكان بداخله ذهب ونصف مليار دولار نقداً.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إن أحد مخابئه كان يقع تحت مستشفى الساحل وكان يستخدم كمخبأ طوارئ لنصر الله.

وقال مدير المستشفى فادي علامة لرويترز يوم الاثنين إن المستشفى تم إخلاؤه بعد مزاعم إسرائيلية بوجود مخبأ أموال لحزب الله تحته، وقال هاغاري إن إسرائيل لن تضرب المستشفى، ونفى علامة هذه الاتهامات ودعا الجيش اللبناني لزيارة المكان.

وذكر تقرير لشبكة N12 أن هذا المبنى يعمل بمثابة مستودع مركزي للأموال لحزب الله، حيث يتم إخفاء الغالبية العظمى من أموال المنظمة المسروقة من المواطنين اللبنانيين والمستخدمة في الإرهاب.

ونشر جيش الدفاع الإسرائيلي صورة بيانية وفيديو محاكاة للهيكل.

وتابع هاغاري: "تم وضع هذا المخبأ عمدًا تحت المستشفى وعلى جانبيه، ويمكنك رؤية المباني التي تقع تحتها فتحات الدخول إلى المخبأ، إن هذه الأموال كان من الممكن أن تذهب إلى إعادة بناء الدولة اللبنانية، وكانت مخصصة حصرياً لتسليح منظمة حزب الله الإرهابية ولم يكن لها أي هدف آخر".

وذكرت صحيفة " معاريف " أن بنك " القرض الحسن " الذي تأسس في ثمانينيات القرن الماضي كجمعية خيرية، تطور ليصبح مؤسسة مالية قوية تخدم حاليا أكثر من 200 ألف شخص، وتدير معظم النشاط الاقتصادي لحزب الله .

