إيلاف من القدس: كشفت وحدة الاستخبارات الخاصة 504 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن أحد مقاتلي حزب الله الذين أسرتهم واستجوبتهم قال: "لقد فروا جميعاً... بعد اغتيال نصر الله، لم أر أياً منهم".

الوحدة 504 هي وحدة تعرف باسم "موساد جيش الدفاع الإسرائيلي "، وأنشطتها بشكل عام سرية للغاية، حتى أن اسم قائدها الأعلى لا يتم الكشف عنه.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه عثر على وضاح كمال يونس داخل نفق لحزب الله جنوب لبنان، وذكرت قوات الاحتلال حصارها للنفق، وبدأت باستكشافه، وفي نهاية المطاف، تم العثور على يونس وأحضروه إلى إسرائيل للتحقيق معه من قبل الوحدة الخاصة 504، وفقاً لما نشرته "جيروزاليم بوست".

وبحسب ترجمة فيديو التحقيق، قال يونس إن كبار قادته الأربعة، بمن فيهم قائد منطقته بأكملها، فروا جميعاً بعد مقتل نصر الله في 27 أيلول (سبتمبر).

وهاجم أيضاً قوات الرضوان التابعة لحزب الله ، ووصفها بأنها "ليست لديها مبادئ دينية، وهم أشخاص لا دين لهم، انضموا للحصول على المال، وهربوا لأنهم كانوا خائفين من القوات الإسرائيلية".