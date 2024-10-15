أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، في هجوم بإطلاق نار على طريق 4 بالقرب من مدينة أسدود الساحلية جنوب إسرائيل اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن شرطي في الثلاثينيات من عمره أصيب بجروح خطيرة، وخضع لعملية إنعاش قلبي رئوي في الطريق إلى المستشفى، قبل أن يعلن الأطباء وفاته لاحقاً.

وقال مستشفى أسوتا في بيان أوليّ "قبل وقت قصير، تم نقل مصابيْن اثنين من حادث إطلاق النار على الطريق رقم 4 إلى المستشفى. توفي أحدهما وهو في طريقه إلى المستشفى".

إلى جانب القتيل، أصيب آخر بجروح متوسطة، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة.

وذكرت الصحف الإسرائيلية أن أحد المصابين الأربعة أصيب بجراح متوسطة من شظايا الزجاج بعد إطلاق النار على نافذة سيارته، والآخرين إصابتهم طفيفة.

وأوضحت الشرطة أن ضباطاً كانوا في مكان إطلاق النار بالقرب من تقاطع يافنه الجنوبي، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب المركز التجاري الإسرائيلي في تل أبيب.

ويُعتقد أن المسلح وصل إلى الطريق السريع سيراً على الأقدام، وبدأ في السير على طول الطريق بالقرب من أحد التقاطعات، وأطلق النار على أفراد في موقعين منفصلين على طول طريق خارج المدينة، قبل أن يُقتل بالرصاص.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المدني الذي قتل المهاجم قوله "كنت أقود السيارة ورأيتُ رجلاً مسلحاً يقف على الطريق".

وأضاف: "في البداية اعتقدت أنه شرطي، ولكن بعد ذلك فتح النار عليّ. فتفاديته ثم قفزت من السيارة، وأخرجت مسدسي وأطلقت النار عليه".

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وتقوم الشرطة بمسح المنطقة بالمروحيات لاستبعاد وجود مهاجمٍ ثانٍ.

وقالت الشرطة في بيان "إن الظروف المحيطة بالحادث لا تزال قيد التحقيق، ولم يتحدد الدافع بعد".

وصرحت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، ميريت بن مايور، قائلة: "جاء إرهابي إلى الطريق الرئيسي هنا بالقرب من تل أبيب، بجوار يافنه، وبدأ في إطلاق النار باتجاه سيارة شرطة، ثم واصل إطلاق النار على سيارات أخرى كانت تمر في المكان".

وأضافت: "لحسن الحظ، تم تحييده وقتله على يد مواطن كان هنا في الطريق".

وقال المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء، هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إنه في الساعة 11:06 بالتوقيت المحلي "ورد تقرير إلى مركز الطوارئ 101 التابع لنجمة داوود الحمراء في منطقة لاخيش وأيالون بشأن حادثتي إطلاق نار على الطريق السريع 4 بالقرب من تقاطع يافني ومفترق نير غاليم".

ويأتي إطلاق النار بعد أيام فقط من مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين خلال عملية طعن في أربعة مواقع مختلفة في بلدة الخضيرة وسط إسرائيل يوم الأربعاء قبل القضاء على المهاجم.

وأشادت حركة حماس الفلسطينية في وقت لاحق بالهجوم، قائلة إنه "عملية طعن بطولية" ودعت إلى "ضربات أكثر إيلاما ضد الاحتلال".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل سبعة في عملية إطلاق نار وطعن تبنتها حركة حماس، في تل أبيب.