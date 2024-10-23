إيلاف من الرياض: ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض، الأربعاء، وقف العمليات العسكرية في غزة ولبنان، والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في غزة ولبنان، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية، إضافة إلى العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن ناقش مع ولي العهد السعودي، أهمية إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس".

وقالت الوزارة: "أكد الوزير على ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن وتمكين سكان غزة من إعادة بناء حياتهم بدون (حماس)".

كما ناقش بلينكن والأمير محمد بن سلمان أيضاً التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان وإنهاء الصراع في السودان.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي الدكتور مساعد العيبان ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

ووصل بلينكن، الأربعاء إلى السعودية، ضمن جولة إقليمية يسعى من خلالها إلى البحث في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، و"احتواء التصعيد العسكري" في المنطقة.

وقال بلينكن إن السعودية لاعب مهم في المنطقة، وذلك قبل توجهه إلى العاصمة الرياض، ضمن جولته بالمنطقة. وحط بلينكن في الرياض آتياً من إسرائيل، حيث استهل جولة إقليمية، هي الحادية عشرة له منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من عام، هدفها الدفع باتجاه وقف النار في غزة.