إيلاف من لندن: استهدف إرهابيون، اليوم (الأربعاء)، مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت وكالة الاناضول التركية إنه سمع دوي انفجار قوي وأعقبه إطلاق نار في المنطقة. وبحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الداخلية التركي فقد أوقع الهجوم ثلاثة قتلى و14 جريحا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجار قوي وعرضت لقطات لتبادل إطلاق نار في الموقع في العاصمة التركية أنقرة.

وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا على قناة إكس: "تم تنفيذ هجوم إرهابي ضد منشآت شركة توساش في كهرمان قازان بأنقرة". واضاف: "للأسف، لدينا شهداء وجرحى".

مجريات الهجوم

وقالت تقارير إعلامية إن الهجوم "انتحاري"، وإن مجموعة مسلحة من 3 أشخاص جاءوا بمركبة تجارية، وقاموا بتفجير سيارة أولاً ثم بدأوا بإطلاق النار على قوات الأمن التي كانت متواجدة في الموقع، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، لم يتم الكشف عن حصيلتهم.

مقاطع فيديو

وظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سكانا يختبئون بحثا عن ملجأ بينما يمكن سماع دوي انفجارات ضخمة، أعقبها إطلاق نار.

ويظهر مقطع فيديو تم تصويره من موقف للسيارات أشخاصا ينظرون إلى الغبار الذي يملأ الهواء على مسافة قصيرة بينما يمكن سماع المزيد من إطلاق النار.

وقيل إن مجموعة من المهاجمين وصلوا إلى مدخل المجمع في سيارة أجرة، أثناء تغيير الأمن، وفقا لتلفزيون إن تي في.

وقيل إن مهاجما واحدا على الأقل فجر قنبلة بينما قيل إن آخرين دخلوا المجمع.

وأظهرت صور كاميرات المراقبة من الهجوم، التي بثتها محطات التلفزيون المحلية، رجلا يرتدي ملابس مدنية ويحمل حقيبة ظهر وبندقية هجومية.

ووفقا للصور، كانت امرأة واحدة على الأقل تحمل بندقية هجومية من بين المهاجمين.

وقالت قناة (إن تي في) أن إطلاق النار في الموقع مستمر وربما تم أخذ بعض أفراد المجمع كرهائن. وقيل إن قوات الأمن وسيارات الإسعاف ورجال الإطفاء تم إرسالهم جميعا إلى الموقع.

وقالت قناة "خبر تورك" التلفزيونية إن الموظفين نقلوا إلى منطقة آمنة.

الناتو يدين

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته: "إن التقارير التي تحدثت عن قتلى وجرحى في أنقرة مقلقة للغاية. يقف حلف شمال الأطلسي إلى جانب حليفتنا تركيا".

وأكد: "نحن ندين بشدة الإرهاب بكل أشكاله ونراقب التطورات عن كثب".

يذكر أن شركة "توساس" تقوم بتصميم وتصنيع وتجميع الطائرات المدنية والعسكرية والمركبات الجوية بدون طيار وغيرها من أنظمة الصناعات الدفاعية والفضاء.