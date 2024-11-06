إيلاف من واشنطن: قالت عدة مصادر صحفية وإعلامية أميركية على رأسها صحيفة "واشنطن بوست"، إن كامالا هاريس اتصلت بدونالد ترامب، لتهنئته على الفوز بالانتخابات الرئاسية.

ونقلت الصحيفة عن مساعد هاريس قوله إن الأخيرة اتصلت بترامب، الأربعاء، لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية، وناقشت أيضا أهمية الانتقال السلمي للسلطة، وقالت لترامب إنه رئيس لجميع الأميركيين.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول قوله إن هاريس اتصلت بترامب للإقرار بالهزيمة في الانتخابات، وستلقي هاريس خطاب اعترافها بالهزيمة أمام أنصارها في وقت لاحق من يوم الأربعاء في واشنطن في جامعة هوارد، جامعتها الأم.

انتصار ساحق لترامب

يذكر أن دونالد ترامب حسم السباق الرئاسي مع كامالا هاريس بفارق كبير، فقد حصد 292 صوتاً من المجمع الانتخابي، على الرغم من حاجته إلى 270 صوتاً أو نقطة فقط للفوز بالرئاسة.

فيما حققت هاريس 224 نقطة، وعلى مستوى التصويت الفردي كان هناك تقارب بينهما فقد صوت ما يقرب من 72 مليون أميركي لترامب، فيما منح 67 مليوناً أصواتهم لهاريس، إلا أن نظام احتساب النقاط والأصوات يخضع للمجمع الانتخابي الذي يمنح عدداً محدداً من الأصوات عن كل ولاية.