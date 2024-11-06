إيلاف من لندن: حادث العاهل الأردني في لندن، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، كما أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مهنئا بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة.



وأكد الملك عبدالله الثاني، متانة علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، مؤكدا الحرص على توطيدها وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.



وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على أمن المنطقة وحماية السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى دور الولايات المتحدة المحوري بهذا الخصوص.

حرب غزة

وإلى ذلك، فإن العاهل الأردني حذر خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني من أن الفشل المستمر في إنهاء الحرب على غزة ولبنان ينذر بتوسع الصراع وتأجيج العنف في المنطقة بأكملها.

وهذه هي الزيارة الثانية للملك عبدالله الثاني لداونينغ ستريت منذ انتخاب السير كير ستارمر في يوليو الماضي.

قال متحدث باسم داونينغ ستريت إن السير كير والملك عبد الله الثاني ناقشا الوضع في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة وأكدا على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في لبنان وغزة.

وأطلع رئيس الوزراء البريطاني، الملك عبدالله الثني على تسليم المملكة المتحدة مؤخرًا لحزم حصص الإعاشة ومستلزمات طبية ميدانية للقوات المسلحة اللبنانية.

وجدد الملك وستارمر خلال لقاء ثنائي تبعه موسع في مقر الحكومة البريطانية، التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، داعيين إلى العمل من أجل التهدئة وتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة من خلال مضاعفة المساعدات الإغاثية وضمان وصولها دون عوائق.

أونروا

وأكد الجانبان أن القرار الإسرائيلي بمنع أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.



كما حذرا من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية، مشددين على ضرورة وقف أعمال العنف. وأشار الملك عبدالله الثاني إلى دور بريطانيا المحوري في العمل لإنهاء الصراعات الإقليمية وتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين.



وبالحديث عن العلاقات الثنائية، أكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مثمنا دعم المملكة المتحدة للأردن في عدة مجالات.



كما أكد استمرار التنسيق مع المملكة المتحدة حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتحديدا أثناء توليها رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالي.

كلام ستارمر

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن تاريخا مهما وطويلا ومشتركا يربط بين البلدين، معبرا عن امتنانه لقوة هذه العلاقات والتعاون القائم على مختلف المستويات.



وعبر ستارمر عن حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع الأردن حول المستجدات في الإقليم وجهود التوصل للتهدئة الشاملة.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى بريطانيا منار الدباس.