إيلاف من لندن: مع فوز دونالد ترامب الساحق، أصبح حلم كير ستارمر في إنشاء نسخة ديمقراطية اجتماعية يسارية الوسط من الشراكة الشهيرة بين داونينغ ستريت والبيت الأبيض بين تاتشر وريغان في حالة يرثى لها.

بدلاً من ذلك، يواجه رئيس الوزراء البريطاني الآن إدارة أميركية ليس بعيدًا عنها أيديولوجيًا فحسب، بل إنها معادية بشكل علني لحكومة حزب العمال التي وصفها فريق حملة ترامب سابقًا بأنها "يسارية متطرفة".

لقد رفعت القضية الأخيرة التي فتحها فريق ترامب بشأن التدخل الأجنبي المزعوم في الانتخابات الأميركية من قبل حزب العمال لإرسال 100 متطوع لدعم حملة هاريس، الغطاء عن العداء العميق الذي يكنه الجمهوريون لستارمر وحزبه وحكومته.

لقد أبطلت التداعيات شهورًا من الدبلوماسية الدقيقة من قبل حزب العمال للتحضير لهذا الاحتمال المحتمل، والتي بلغت ذروتها قبل بضعة أسابيع بما بدا أنه اجتماع إيجابي بين ستارمر وترامب في نيويورك.

تصريحات لامي

ولكن المشكلة التي واجهها حزب العمال دائما هي أن جهوده كانت بقيادة وزير الخارجية ديفيد لامي الذي وصف ترامب بأنه "مختل عقليا من النازيين الجدد".

لقد بذل السيد لامي جهودا شاقة لإعادة بناء العلاقات مع الجمهوريين واليمين المتشدد في الولايات المتحدة، حتى أنه دافع عن تعليقات ترامب التحريضية بشأن حلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس الخامس والأربعين والسابع والأربعين ليس من الأشخاص الذين يغفرون بسهولة الإهانات والإهانات.

الآن تفاقمت مشاكل حزب العمال بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. عندما زار السير كير بروكسل للقاء أورسولا فون دير لاين وشخصيات أخرى رفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، علق الصحفيون الذين ذهبوا معه على مدى فراغ عاصمة الاتحاد الأوروبي ومدى قلة الاهتمام بزيارة ستارمر.

ربما أصبحت جهوده لإعادة ضبط الاتحاد الأوروبي الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، ولكن هناك تساؤلات جدية حول ما إذا كان رئيس الوزراء على استعداد ليكون طموحا بما يكفي لإثارة الاهتمام بالمملكة المتحدة.

ويواجه ستارمر مشكلة مفادها أن بريطانيا لن يُنظر إليها بعد الآن على أنها الجسر إلى أميركا مع إدارة ترامب في البيت الأبيض. ولكن من المزعج أن هذا الدور قد يقع الآن على عاتق المجر ورئيس وزرائها اليميني المتشدد فيكتور أوربان، الذي كان زائرًا منتظمًا لترامب وحليفًا سياسيًا.

لكن لن يشعر أحد بهذا أكثر من أوكرانيا. كانت المملكة المتحدة أكبر مشجع للدعم العسكري والمساعدات ضد روسيا. لكن دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من دعمها السياسي، كانت مترددة في الدفع والآن يبدو أن إدارة ترامب ستحاول فرض صفقة مع روسيا بوتن. سوف يكون السير كير والمملكة المتحدة عاجزين عن دعم التحالف الدولي.

نايجل فاراج

سيعزز ما حدث في أميركا اليمين المتطرف في أوروبا. السياسي البريطاني الوحيد الذي سيخرج من هذا السعادة هو نايجل فاراج، الذي يمكنه الآن أن يبدأ التفكير في الترحيب بالسيد ترامب في كلاكتون. لقد أشاد به الرئيس السابق والمقبل هذا الأسبوع مرة أخرى والرجلان صديقان.

لدى السيد فاراج آمال وطموحات حقيقية لقيادة حزبه الإصلاحي في المملكة المتحدة إلى النصر في الانتخابات القادمة وعلى الأقل استبدال المحافظين. لا شك أن ما حدث في أميركا يمنحه العون.

ولكن الأسوأ من ذلك أن اليمين المتطرف في المملكة المتحدة وأماكن أخرى قد يكتسب المزيد من الجرأة. فقد أشادت دائرة ترامب علناً بتومي روبنسون وأنصاره مثل إيلون ماسك، الذي زعم أن الحرب الأهلية في المملكة المتحدة كانت "حتمية" خلال أعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد هذا الصيف ووصف رئيس الوزراء بأنه "كير من درجتين" بشأن ضبط الفوضى.

زعيمة المحافظين الجديدة

وفي الوقت نفسه، يترك هذا زعيمة حزب المحافظين الجديدة كيمي بادينوك ووزيرة الخارجية الجديدة في حكومة الظل السيدة بريتي باتيل في موقف صعب أمام الحكومة العمالية.

فكل منهما لديه روابط جيدة مع الجمهوريين، وقد أيد حاكم فلوريدا رون دي سانتيس السيدة بادينوخ. ولكن لا أحد منهما قريب من معسكر ترامب. إنه نوع مختلف من الجمهورية وهو النوع الذي سيساعد الإصلاح على ترسيخ نفسه وليس المحافظين على العودة.

ولكن الشخص الذي يعاني من أكبر صداع سيكون السير كير. وأفضل حليف دولي له الآن هو المستشار الألماني أولاف شولتز. ومن المؤسف أن شولتز سيكافح من أجل البقاء في السلطة عندما تعقد بلاده انتخاباتها الوطنية العام المقبل.

أعدت هذه المادة من موثع صحيفة (إنديبندانت) البريطانية على الرابط:

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/trump-starmer-analysis-election-us-uk-relationship-b2642247.html