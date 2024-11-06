إيلاف من لندن: في خطاب ناري من ولاية فلوريدا، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فوزه بانتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أنَّه حصل على أكثر من 300 صوت من المجمع الانتخابي.

وفي حديثه من مقر حملته الانتخابية، أكد ترامب قائلاً: "فزت فوزاً تاريخياً، لقد كسبنا الولايات المتأرجحة وحققنا 315 صوتاً، وهو رقم يدل على محبة الشعب".



وعد بمرحلة جديدة: "إعادة أميركا إلى عظمتها"

وسط حضور حاشد من مؤيديه، عبّر ترامب عن أهمية انتصاره، قائلاً إنّ "هذا فوز سياسي لم ترَ البلاد مثيلاً له من قبل".

كما تعهّد بتنفيذ سياسات تهدف إلى "جعل أميركا عظيمة مجدداً"، متطرقاً إلى خطط لتعزيز الجيش، خفض الضرائب، وإغلاق الحدود أمام من وصفهم بـ "المجرمين".



وأشار ترامب إلى أن الحزب الجمهوري نجح في استعادة السيطرة على مجلسي الكونغرس، ما يمنحه دفعة قوية لتنفيذ أجندته السياسية، مؤكداً على أن "اليوم انتصار للديمقراطية وللشعب الأميركي".