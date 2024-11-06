إيلاف من واشنطن: بدأت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 في الظهور، حيث يتنافس الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في سباق محتدم للوصول إلى البيت الأبيض.

وفي أولى النتائج المعلنة، فاز ترامب بـ3 ولايات، هي إنديانا (11 صوتا انتخابيا) وكنتاكي (8 أصوات انتخابية) وفرجينيا الغربية (4 أصوات انتخابية)، أي أنه يملك حتى الآن 23 صوتاً بحسب "المجمع الانتخابي".

في المقابل، حسمت هاريس فوزها حتى الآن بولاية فيرمونت (3 أصوات انتخابية)، وذلك يعني، أن لدى ترامب حاليا 23 صوتا انتخابيا، مقابل 3 لهاريس.

ومن المعروف أن نظام الانتخابات الرئاسية الأميركية يقضي بأن المرشح الذي يفوز بالرئاسة يتوجب عليه الفوز بما مجموعه 270 صوتاً أو أكثر.

وأغلقت أولى صناديق الاقتراع في السباق الرئاسي المحتدم، لكن قد يستغرق إعلان الفائز أياما، حيث استمر الناخبون في الاصطفاف للإدلاء بأصواتهم في العديد من الولايات بأنحاء البلاد.

وانتهى التصويت الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش) في بعض مراكز الاقتراع بولايتي إنديانا وكنتاكي.

وعلى مدى أشهر، ركزت حملتا المرشحين على سبع ولايات متأرجحة ستكون حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات وهي: أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولينا الشمالية و بنسلفانيا، وويسكونسن.