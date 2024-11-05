إيلاف من واشنطن: يحلم الرئيس الأميركي السابق، والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب بتحقيق مجد سياسي لم تعرف الولايات المتحدة منذ 132 عاماً.

ترامب سوف يدخل التاريخ من بابه الواسع، في حال نجح في حسم المنافسة مع كامالا هاريس وعاد إلى البيت الأبيض، كونه ثاني رئيس أميركي يشغل المقعد الرئاسي لفترتين غير متتاليتين.

كما يعتبر ترامب أول رئيس مهزوم يترشح للمنصب مرة أخرى منذ أواخر القرن التاسع عشر، وعندما ترشح الرئيس ثيودور روزفلت لفترة ثالثة في عام 1912، لم يكن قد هُزم سابقا، ولم يحصل على ترشيح حزب كبير.

شخص واحد فقط شغل منصب الرئيس لفترتين غير متتاليتين في البيت الأبيض وهو جروفر كليفلاند، ديمقراطي انتُخب رئيسا لأول مرة في عام 1884.

هُزم كليفلاند في محاولته لإعادة انتخابه في عام 1888 على يد الجمهوري بنجامين هاريسون، رغم فوزه بالتصويت الشعبي في كلا المرتين، حسبما ذكر موقع "نيوزويك".

وبعد أربع سنوات من محاولته الفاشلة، كان كليفلاند مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة مرة أخرى، وفاز في انتخابات عام 1892 ضد هاريسون، ليكون الرئيس الأميركي الوحيد الذي فعل ذلك، وكان كليفلاند هو الرئيس الثاني والعشرين والرابع والعشرين للولايات المتحدة.