إيلاف من واشنطن: يتسابق الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس لمعرفة من سيصل إلى المكتب البيضاوي، ويتفق معظم الخبراء على أن هذه الانتخابات ستكون متقاربة.

ولكن ماذا لو كان هذا التقارب يعني التعادل؟ ماذا لو لم يتمكن ترامب ولا هاريس، وفقا لبعض المقاييس، من الحصول على أغلبية الأصوات الانتخابية اللازمة للفوز بالانتخابات؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟

من المؤكد أن هذا السيناريو من الصعوبة بمكان حدوثه، ولكنه ليس مستحيلاً على الإطلاق.

ما هي الهيئة الانتخابية؟

لفهم كيفية عمل الانتخابات الأميركية، من المهم أن نفهم الأساس الذي ترتكز عليه الانتخابات الرئاسية بأكملها، وهو ما يسمى "المجمع الانتخابي" .

تأسس نظام الهيئة الانتخابية في بداية عهد الولايات المتحدة الأميركية، وهو نظام منصوص عليه في المادة الثانية من الدستور الأميركي، حيث تقوم كل ولاية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، باختيار الناخبين الذين سيصوتون للرئيس. وبشكل عام، تقوم كل ولاية بتعيين الناخبين بالطريقة التي ترغب بها، وعادة ما تعطي أصواتها لتعكس التصويت الشعبي لولايتها.

بعبارة أخرى، إذا فاز الجمهوري بالتصويت الشعبي في ولاية ما، فإن كل تلك الأصوات الانتخابية ستذهب إليه، في حين أن فوز الديمقراطيين سيؤدي إلى ذهاب الأصوات الانتخابية إلى الديمقراطي.

لم يتم اختيار هذا النظام إلا بعد استبعاد جميع الخيارات الأخرى أثناء صياغة دستور الولايات المتحدة. اقترح الآباء المؤسسون جيمس ماديسون وإدموند راندولف أن ينتخب الكونغرس الرئيس، لكن هذا تم استبعاده لأنه من شأنه أن ينتهك الفصل بين السلطات من خلال منح السلطة التشريعية قدرًا كبيرًا من السلطة.

كان هناك اقتراح آخر يقضي بانتخاب الرئيس بشكل مباشر، حيث يتمتع كل شخص بصوته الخاص وبالتالي فإن كل صوت له أهمية، ولكن لم يكن من الممكن أن تقبل الولايات الجنوبية التي كانت تمتلك العبيد هذا الأمر على الإطلاق، لأن تعداد السكان هناك كان منحرفاً إلى حد كبير بسبب انتشار العبيد الذين لم يتمكنوا من التصويت.

ولكن هذا يعكس أيضًا قضية أخرى قائمة على السكان كانت جزءًا رئيسيًا من كيفية هيكلة نظام الحكومة الأميركية. لن تتمكن الولايات الأصغر مثل ماريلاند وكونيتيكت، موطن السكان الأصغر ومساحات الأراضي الأصغر، من الحصول على نفس مستوى السكان مثل الولايات الأكبر مثل نيويورك وجورجيا.

وبسبب ذلك، كانوا قلقين من أنه إذا خصص فرع تشريعي سلطة تمثيلية بناءً على عدد سكان الولاية، فسيكون لديهم دائمًا نفوذ أقل من الولايات الأكبر. ومع ذلك، فإن الهيئة التشريعية التي تخصص تمثيلًا متساويًا للولايات ستكون إشكالية في حد ذاتها، مما يمنح قوة غير متناسبة للولايات الأصغر وسكانها، وبالتالي يجعل صوتًا واحدًا في ولاية صغيرة أكثر أهمية من صوت واحد في ولاية أكبر.

كان الحل الوسط في هذه القضية هو إنشاء كونغرس ثنائي المجلس، حيث يعتمد مجلس النواب على عدد السكان بينما يمنح مجلس الشيوخ تمثيلًا متساويًا لكل ولاية.

كما تم تهدئة الولايات التي تعتمد على العبيد من خلال تسوية الثلاثة أخماس، والتي تنص على احتساب ثلاثة أخماس سكان العبيد في كل ولاية من إجمالي عدد ممثليها في الكونجرس وقوتهم في المجمع الانتخابي، على الرغم من إلغاء هذا في التعديل الرابع عشر في عام 1868.

كان هذا هو جوهر اختيار الهيئة الانتخابية، لأنه بما أن العبيد لم يُسمح لهم بالتصويت، فإن الولايات التي تقطنها العبيد كانت لتتمتع بقوة تصويتية أقل بطبيعتها إذا تم تحديد الرئاسة من خلال التصويت الشعبي فقط. وباستخدام تسوية الثلاثة أخماس، كان لكل ولاية من ولايات العبيد قوة تصويتية أكبر.

كان السبب الآخر لاختيار الناخبين هو ظاهريًا بمثابة حصن ضد الفساد والتصويت الجماعي. كانت الفكرة هي أن الناخبين، باعتبارهم مسؤولين أذكياء ومتعلمين، سيكونون على دراية بالسياسة وسيكونون قادرين على اختيار المرشح الأفضل إذا ضُللت عامة الناس بحملات ذكية. وبما أن الدستور ينص صراحة على أن الناخبين لا يمكنهم تولي مناصب اتحادية، فقد كان يُعتقد أنهم لن يكونوا تحت تأثير أي من المرشحين ويمكن بدلاً من ذلك اختيارهم من قبل الشعب.

تتمتع كل ولاية بأصوات انتخابية تتناسب مع تمثيلها في مجلسي الكونجرس. وهذا يعني أن كل ولاية لديها ضمان بثلاثة أصوات انتخابية على الأقل، اثنان لكل من أعضاء مجلس الشيوخ وواحد لعضو مجلس النواب. تشمل الولايات التي لديها حاليًا ثلاثة أصوات انتخابية فقط الولايات ذات عدد السكان الأصغر بكثير مثل ألاسكا ووايومنغ. واشنطن العاصمة، على الرغم من أنها ليست ولاية وليس لها تمثيل في الكونجرس، تُمنح أيضًا ثلاثة أصوات انتخابية كجزء من التعديل الثالث والعشرين لعام 1961.

وفي الممارسة العملية، كان لهذا الأمر مشكلاته، وقد خضع النظام الحالي اليوم لتغييرات ربما أدت إلى تشويه الطريقة التي كان من المفترض أن يكون عليها.

إن الناخبين يتم اختيارهم إلى حد كبير إما من قبل الناخبين في الانتخابات التمهيدية أو في مؤتمرات الحزب. وعلاوة على ذلك، يضمن القانون للمرشحين الفوز بجميع ناخبي ولاية معينة إذا فازوا بالولاية بأكملها، باستثناء نبراسكا وماين.

بالإضافة إلى ذلك، في حين كان الناخبون قادرين في السابق على التصويت ضد إرادة سكان الولاية، فقد تغير ذلك منذ ذلك الحين. الآن، يتعهد الناخبون بالتصويت لأحزابهم، ولدي 33 ولاية قوانين مكتوبة تضمن تصويت الناخبين لأحزابهم بدلاً من أن يصبحوا "ناخبين غير مخلصين".

لم يفعل سوى عدد قليل جدًا من الناخبين ذلك بالفعل، ونحو نصف هؤلاء فعلوا ذلك لأن مرشح الحزب الأصلي توفي قبل الانتخابات. ومع ذلك، كانت عام 2016 حالة بارزة حيث حاول 10 ناخبين الذهاب ضد اختيار حزبهم أو نجحوا في ذلك.

الأصوات الانتخابية حاليا 538 صوتا

يبلغ إجمالي عدد الأصوات الانتخابية حاليًا 538 صوتًا. والولايات التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات الانتخابية هي كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك وإلينوي وبنسلفانيا، والتي حصلت على 54 و40 و30 و28 و19 و19 صوتا على التوالي. وللفوز، يحتاج الرئيس إلى الحصول على 270 صوتًا انتخابيا على الأقل.

الواقع أن العديد من الولايات لديها تركيبة ديموغرافية راسخة للغاية وتميل بشكل حاسم إلى الجمهوريين أو الديمقراطيين. على سبيل المثال، ظلت كاليفورنيا ونيويورك لفترة طويلة ولايات ديمقراطية راسخة، في حين كانت تكساس، وفي السنوات الأخيرة فلوريدا، معاقل جمهورية راسخة.

من الناحية الجغرافية، تميل الولايات الريفية والجنوب إلى التصويت للجمهوريين، في حين تميل مناطق الساحل الغربي ونيو إنجلاند ومنطقة وسط المحيط الأطلسي إلى التصويت للديمقراطيين. وغالبًا ما تتأرجح مناطق أخرى مثل الجنوب الغربي ومنطقة البحيرات العظمى بين الاتجاهين.

تميل الولايات الأصغر حجمًا إلى أن تكون محورًا لمزيد من الحملات الانتخابية، حيث يمكن لهذه الولايات أيضًا أن تحدث فرقًا. ومع ذلك، فإن التركيز الأكبر ينصب على الولايات المتأرجحة.

وتُعرف هذه الولايات أيضًا باسم ولايات ساحة المعركة، وتخضع توجهاتها العامة للتشكيك، ومن الناحية النظرية قد تذهب في أي اتجاه.

تعد جورجيا وميشيغان وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا حاليًا أكبر الولايات المتأرجحة ويمكنها بشكل واقعي أن تؤدي إلى نجاح الانتخابات أو فشلها.

ولكن مع كون الانتخابات الحالية متقاربة للغاية، فإن الولايتين الأكثر أهمية التي ينبغي التركيز عليها هما ماين ونبراسكا، وهما الولايتان اللتان يمكن أن تقسما أصواتهما.

ماذا يحدث في حالة التعادل؟

حدثت حالات لم يتمكن فيها أي مرشح من الحصول على الأغلبية اللازمة من الأصوات الانتخابية ليصبح رئيساً. وعندما يحدث هذا، يصبح مصير الانتخابات في أيدي الكونغرس في ما يعرف بالانتخابات الطارئة.

يصوت أعضاء مجلس النواب فيما بينهم على من من المرشحين يجب أن يصبح رئيسًا، بينما يصوت مجلس الشيوخ على من يجب أن يصبح نائبًا للرئيس.

والأمر الحاسم هنا هو أن هذا لن يكون الكونغرس الذي سبق الانتخابات، بل الكونغرس الذي تم انتخابه في تلك الانتخابات. وعلى هذا النحو، فإن الانتخابات تجري من الناحية الفنية في العام التالي، بعد تنصيب الكونغرس الجديد.

وقد حدد الدستور كيفية عمل هذا، ولكن تم تعديله في التعديل الثاني عشر في عام 1804.

لقد حدث هذا 3 مرات فقط في تاريخ الولايات المتحدة، وكل منها كانت لها نتائج مختلفة.

تعادل جيفرسون وبور

في عام 1800، تعادل توماس جيفرسون وآرون بور، وتم اختيار الفائز من خلال انتخابات طارئة، حيث ساعدت شخصيات مؤثرة مثل ألكسندر هاملتون في إمالة الكونغرس لصالح جيفرسون.

تعادل جاكسون وآدمز

في عام 1824، انقسمت الانتخابات بين المرشحين أندرو جاكسون، وجون كوينسي آدامز، وويليام كروفورد، وهنري كلاي، وفاز جاكسون بالتصويت الشعبي. ومع ذلك، صوت الكونجرس لصالح آدامز، الذي عيَّن على الفور كلاي، الذي كان رئيسًا لمجلس النواب في ذلك الوقت، وزيرًا للخارجية في ما وصفه جاكسون وأنصاره بصفقة فاسدة.

انتخابات طارئة وفوز جونسون

كانت انتخابات عام 1836 أكثر غرابة لأن المشكلة لم تكن في الانتخابات الرئاسية بل في المرشح لمنصب نائب الرئيس، عندما خالف 23 ناخباً في فيرجينيا تعهدهم بدعم ريتشارد مينتور جونسون، مما دفع مجلس الشيوخ إلى إجراء انتخابات طارئة، حيث فاز جونسون.

ومنذ ذلك الحين، لم تجر أي انتخابات طارئة، ولكن برغم أنه من غير المرجح أن تتكرر، فإنها ليست بعيدة عن نطاق الاحتمال.

كانت هناك انتخابات متنازع عليها كان من الممكن أن تصبح انتخابات طارئة في عام 1876 عندما ظهرت نزاعات انتخابية متعددة، حيث تم إرسال العديد من قوائم الأصوات الانتخابية من قبل فلوريدا وكارولينا الجنوبية ولويزيانا بسبب نزاعات على النتائج ونزاع انتخابي منفصل أصغر في ولاية أوريغون.

وبشكل عام، أدى هذا إلى التنازع على 20 صوتًا انتخابيًا، بدلاً من أن يكون التعادل أو عدم حصول أي شخص على الأغلبية.

شكل الكونغرس لجنة ثنائية الحزبية إلى حد كبير لتخصيص الأصوات العشرين إما للجمهوري رذرفورد ب. هايز أو الديمقراطي صمويل تيلدن. ومن المؤسف أن هايز، الذي خسر التصويت الشعبي، حصل على الأصوات الانتخابية وفاز في النهاية بالانتخابات.

كيف يمكن أن تنتهي الانتخابات الرئاسية بالتعادل؟

في حين أن ولايتي مين ونبراسكا ليستا من الولايات المتأرجحة، فإن كلتا الولايتين تخصصان الأصوات الانتخابية بشكل مختلف عن بقية البلاد. وعلى عكس الولايات الأخرى، حيث تذهب جميع الأصوات الانتخابية إلى المرشح الذي فاز بأغلبية الأصوات في الولاية، وتخصص ولايتا مين ونبراسكا الأصوات الانتخابية على أساس الدوائر الانتخابية.

وهذا يعني أن كل دائرة انتخابية يمكنها الحصول على صوتها الانتخابي الخاص، على الرغم من أن صوتين انتخابيين سيذهبان دائمًا إلى الفائز بالتصويت الشعبي للولاية نظرًا لوجود اثنين من الناخبين يمثلان مجلس الشيوخ، وليس مجلس النواب.

وهذا أمر مهم لأنه في حين تنجرف الولايات نحو الجمهوريين أو الديمقراطيين بشكل ثابت عند أخذ التصويت الشعبي بأكمله في الاعتبار، فإن الدوائر الانتخابية في الكونغرس تمثل بشكل أكثر مباشرة أولئك الذين يعيشون هناك، وهذا يعني أن الدائرة في ولاية جمهورية ثابتة يمكن أن تميل إلى الديمقراطيين.

وهذا صحيح في أغلب الولايات الأميركية، حيث تضم كاليفورنيا ونيويورك دوائر انتخابية ذات ميول جمهورية، بينما تضم ​​تكساس دوائر انتخابية ذات ميول ديمقراطية، على سبيل المثال.

ومع ذلك، فإن هذه الأمور لا تهم إلا في الانتخابات الرئاسية عندما يتعلق الأمر بولايتي ماين ونبراسكا، وهاتان الولايتان هما اللتان ينبغي الانتباه إليهما.

لدى ولاية مين أربعة أصوات انتخابية إجمالاً، وهذا يعني أن اثنين منها متاحان للتصويت بناءً على تقسيم الدوائر الانتخابية. ولدى ولاية نبراسكا خمسة أصوات انتخابية، وهذا يعني أن ثلاثة أصوات انتخابية متاحة للتصويت.

كانت الولايتان قد شهدتا انقساما في الدوائر الانتخابية من قبل. ففي عام 2008، صوتت إحدى الدوائر الانتخابية في نبراسكا لصالح المرشح الديمقراطي باراك أوباما بدلا من الجمهوري جون ماكين، الذي فاز ببقية أصوات الولاية. وانقسمت ولاية مين في عام 2016، عندما تمكن دونالد ترامب من الفوز بأصوات إحدى دوائرها الانتخابية.

كما شهدت كلتا الولايتين تقسيم الأصوات في عام 2020، على الرغم من أن كل منهما ألغى الأخرى فعليًا في ذلك الوقت.

من الممكن، وإن كان من غير المرجح، أن تنقسم الأصوات مرة أخرى. ومع تقارب السباق، فإن صوتاً انتخابياً ضالاً قد يحدث كل الفارق.