إيلاف من واشنطن: قال ممثلو الادعاء الأميركيون إن أحد العاملين في مراكز الاقتراع في جورجيا هدد بقصف العاملين في الانتخابات، وقد تم القبض على هذا الموظف في مركز اقتراع في ولاية جورجيا يوم الاثنين بتهمة إرسال خطاب يهدد بقصف العاملين في الانتخابات، وكتبه ليبدو كما لو كان قادما من ناخب في الولاية التي تعد ساحة معركة في الانتخابات الرئاسية .

وقال ممثلو الادعاء إن نيكولاس ويمبيش (25 عاما) كان يعمل موظفا في مكتب انتخابات مقاطعة جونز في غراي بولاية جورجيا، وفي اليوم التالي، أرسل ويمبيش رسالة إلى المشرف على الانتخابات في المقاطعة، والتي صُممت لتبدو وكأنها صادرة عن نفس الناخب.

وقال ممثلو الادعاء إن ويمبيش متهم بإرسال تهديد بوجود قنبلة ونقل معلومات كاذبة حول التهديد بوجود قنبلة وإرسال خطاب تهديد والإدلاء بتصريحات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

تعد جورجيا واحدة من سبع ولايات متنافسة بشدة ومن المتوقع أن تقرر نتيجة الانتخابات الرئاسية المقررة الثلاثاء بين الرئيس الأمريكي الجمهوري السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

وقد دفعت المخاوف بشأن العنف السياسي المحتمل المسؤولين إلى اتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير لتعزيز الأمن خلال يوم الانتخابات وبعده.



