إيلاف من واشنطن: من "حافة السكين" إلى "تقرير المصير" وصولاً إلى "لحظة الحقيقة" اجتاحت الانتخابات الرئاسية الأميركية عناوين الصحافة العالمية، وكأنها تسونامي كاسح، وبطبيعة الحال فالحدث يستحق، ويكفي أن "بيلد" الألمانية التي تجسد ثقافة الاعتزاز الألماني بالذات، قالت إن الانتخابات في أميركا والتأثيرات في ألمانيا في إشارة إلى أهمية نتائج الصراع الملتهب بين الرئيس السابق دونالد ترامب، ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

بوليتيكو: العالم ينتظر أمريكا.. انها فقط نهاية البداية

يتوجه عشرات الملايين من الناخبين إلى صناديق الاقتراع مع اقتراب الحملة الشرسة بين ترامب وهاريس من نهايتها، ربما تكون هذه نهاية البداية، وما سيحدث أكبر بكثير مما حدث، فبعد أكثر المنافسات الانتخابية دراماتيكية، والتي انسحب فيها أحد المرشحين قبل ثلاثة أشهر فقط، وكاد منافسه أن يُغتال، فإن الحملة للفوز برئاسة الولايات المتحدة لازالت ملتهبة.

نيويورك تايمز الأميركية: بعد كل هذا الجنون.. ترامب أم هاريس؟

بعد الجنون النهائي للحملة الانتخابية، يتلخص الأمر في الناخبين: ​​ترامب أم هاريس؟ قد يستغرق إعلان الفائز بعض الوقت، لكن النتائج الأولية قد تحمل أدلة ومؤشرات.

واشنطن بوست الأميركية: تنافس متقارب جداً

صناديق الاقتراع تفتح أبوابها مع تنافس متقارب بين ترامب وهاريس.

التلغراف البريطانية: "على حافة السكين"

أميركا تتجه صوب صناديق الاقتراع .. انتخابات تاريخية على حافة السكين.

الغارديان البريطانية: نعم.. هي على حافة السكين

الانتخابات الأمريكية 2024: صناديق الاقتراع تفتح مع نتيجة هاريس وترامب على حافة السكين، فالتصويت المبكر يبدأ مع استطلاعات الرأي التي تتوقع أشد السباقات ضراوة بعد حملة شهدت ارتفاعاً في منسوب الكراهية.

لوفيغارو الفرنسية: عواقب كبيرة على اقتصاد فرنسا وأوروبا

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: انتخابات ذات عواقب وخيمة على الاقتصادين الأوروبي والفرنسي، إذا ذهب النصر إلى دونالد ترامب أو كامالا هاريس، فإن آفاق التجارة لن تكون هي نفسها بالنسبة للاتحاد الأوروبي. على أية حال، هناك نموذج جديد آخذ في الظهور، كما يعتقد الخبراء.

بيلد الألمانية: ترامب أو هاريس في البيت الأبيض والتأثير في ألمانيا

وهذا ما سيحدث لألمانيا بعد الانتخابات الأمريكية، فالمواجهة في الولايات المتحدة الأمريكية والتأثيرات في ألمانيا، يقرر الأمريكيون الآن من سينتقل إلى البيت الأبيض. ولا تحدد النتيجة مستقبل الولايات المتحدة فحسب، بل قد تهز الأمور في ألمانيا أيضًا، ماذا لو عاد دونالد ترامب (78)؟ وماذا لو أدت كامالا هاريس (60 عاما) اليمين كأول رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية؟

ال موندو الاسبانية: أميركا منقسمة مثل فترات الحرب الأهلية

تصوت أميركا اليوم لاختيار رئيسها، وهي تعيش الأجواء الأكثر انقساما من الحرب الأهلية، وكانت الحملة الانتخابية هي الأكثر شراسة وعنفاً وتجاوزات في التاريخ السياسي.

روسيا اليوم: انتظروا التشكيك والفوضى

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم انتخابات ربما تكون من بين الأهم في تاريخها وسط انشاق وتوترات غير مسبوقة بين الجناحين الديمقراطي (كامالا هاريس) والجمهوري (دونالد ترامب).

وتشير التوقعات إلى أن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية سوف تستغرق أياما لتظهر بصورةنهائية، ما قد يغذي محاولات التشكيك في نزاهة الانتخابات ونشر الفوضى.