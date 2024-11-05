إيلاف من واشنطن: تُنذر المنافسة المتقاربة هذا العام بين المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس بتكرار سيناريو انتخابات 2020، الذي تأخر خلاله إعلان الفائز في سباق الرئاسة، خصوصاً في الولايات المتأرجحة التي تحتاج إلى وقت أطول لفرز الأصوات، مثل بنسلفانيا وأريزونا ونيفادا.

ومع تزايد حدة المنافسة، قد تنضم ولايات أخرى إلى القائمة التي تواجه تأخيرات في النتائج.

في عام 2020، تأخر إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية، فبعد 4 أيام من إغلاق صناديق الاقتراع، أُعلن فوز جو بايدن بالرئاسة، وكانت الهوامش الضئيلة للغاية بينه وبين دونالد ترمب السبب في ذلك التأخير، فضلاً عن أعداد كبيرة من بطاقات الاقتراع بالبريد التي كان لا بد من فرزها بعد يوم الانتخابات.

وقد تؤدي القيود القانونية المفروضة على موعد بدء فرز الأصوات البريدية إلى تأخر الفرز، فبعض الولايات لا تسمح ببدء الفرز حتى يوم الانتخابات نفسه، ما يزيد الضغط على مسؤولي الانتخابات ويؤخر إعلان النتائج النهائية.

ويُتوقع أن تستمر عملية فرز الأصوات في انتخابات 2024، لأيام، كما حدث في 2020، إذ تبدأ الولايات، في الساعات التي تلي إغلاق صناديق الاقتراع، في نشر نتائج غير رسمية، تُستخدم من قبل وسائل الإعلام لتقدير الفائزين، ولا تُعلن الولايات نفسها عن الفائزين بشكل رسمي، إلا بعد عدة أسابيع، حين يتم فرز جميع الأصوات والتصديق عليها.

بدء وغلق التصويت

لا يوجد وقت ثابت لفتح أو إغلاق صناديق التصويت في الولايات المتحدة، إذ يبدأ التصويت في معظم الولايات عند الساعة 7 صباحاً، بينما تبدأ بعض الولايات، قبل ذلك، عند الساعة 5 صباحاً، وبعضها يبدأ لاحقاً عند الساعة 10 صباحاً.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في أوقات مختلفة أيضاً، حيث يُتوقع أن تكون ولايتا كنتاكي وإنديانا أول من يُغلق مراكز التصويت، في حوالي الساعة 6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث نيويورك والعاصمة واشنطن. بينما في هاواي وألاسكا، وهما الولايتان الأبعد غرباً، لن تُغلق مراكز الاقتراع حتى منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وفي ولاية أريزونا، تغلق صناديق الاقتراع في الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي، وبنفس التوقيت الشرقي تغلق نورث كارولينا صناديقها في السابعة ونصف مساءً.

ومع ذلك، سيكون هناك مؤشر أولي حول المرشح الأقرب للفوز بين الساعة 7 و8 مساءً، أي في صباح اليوم التالي للانتخابات في دول الشرق الأوسط، عندما تُغلق صناديق الاقتراع في جورجيا ونورث كارولينا أبوابهما، بحسب "نيويورك تايمز".

الولايات المتأرجحة

وبمجرد إعلان نتائج الولايات المتأرجحة، سيتمكن الأميركيون من معرفة الرئيس القادم، إذ تُعتبر هذه الولايات (بنسلفانيا، ويسكونسن، أريزونا، نيفادا، نورث كارولينا، ميشيجان وجورجيا) حاسمة في تحديد الفائز النهائي نظراً لتقارب نسب التصويت فيها وأهميتها في تحقيق الأغلبية اللازمة في المجمع الانتخابي.

وفي 2020، بقيت الولايات السبع المتأرجحة دون إعلان النتيجة حتى صباح اليوم التالي للانتخابات، بحسب "أسوشيتد برس".

قواعد إعلان النتائج في الولايات المتأرجحة:

• بنسلفانيا وويسكونسن:

تفرض القوانين الانتخابية للولايتين المتأرجحتين الانتظار حتى يوم الانتخابات، لبدء معالجة وفرز بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، وهذا التأخير يعني أن النتائج النهائية في هاتين الولايتين الحاسمتين قد تتأخر، ما يؤثر على سرعة تحديد الفائز في الانتخابات.

وتغلق بنسلفانيا، الولاية التي يعتقد الكثيرون أنها ستقرر الرئاسة، صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة مساءً، إذ أعلنت الولاية فوز بايدن العام 2020، بعد 4 أيام من إغلاق الصناديق.

أما ويسكونسن، فتغلق صناديق اقتراعها في التاسعة مساءً، وفي عام 2020 تم إعلان فوز بايدن في ولاية ويسكونسن في وقت مبكر من صباح اليوم التالي لإغلاق صناديق الاقتراع.

ويتوقع مسؤولو الانتخابات في ميلووكي، أكبر مدن ويسكونسن ومعقل الديمقراطيين، الحصول على نتائج غير رسمية كاملة بعد منتصف ليل الانتخابات، لكن بشكل عام، يُتوقع تأخر النتائج في الولايتين لأيام.

• أريزونا:

تغلق صناديق الاقتراع في ولاية أريزونا في الساعة 9 مساءً، ورغم أن الولاية تسمح بفرز بطاقات الاقتراع بالبريد بعد بدء التصويت المبكر، لا تنشر أي نتائج للانتخابات حتى تظهر نتائج جميع الدوائر الانتخابية أو بعد ساعة واحدة من إغلاق صناديق الاقتراع.

وتبدأ المقاطعات بنشر نتائج بطاقات الاقتراع البريدية التي تم استلامها قبل عدة أيام من يوم الانتخابات، وتشكل هذه البطاقات نسبة كبيرة من إجمالي الأصوات، لكن فرز الأصوات الأخرى يستغرق وقتاً أطول.

وبعد ذلك، تبدأ المقاطعات بفرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم شخصياً في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، وهذه النتائج قد لا تُعلن إلا بعد مرور عدة ساعات، أما الأصوات البريدية التي تصل في يوم الانتخابات أو التي تصل في اليوم السابق مباشرة، فسيتم فرزها بشكل متتابع على مدار الأيام التالية.

• نيفادا:

تغلق نيفادا صناديق الاقتراع في الساعة العاشرة مساءً، ولن تُعلن أي نتائج حتى ينتهي آخر ناخب من التصويت، حتى لو كان ذلك بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع رسمياً.

وبعد هذا الوقت تُعلن المقاطعات جميع النتائج التي تم احتسابها حتى تلك اللحظة، والتي تشكل عادةً نسبة كبيرة من إجمالي الأصوات.

ومع ذلك، تسمح ولاية نيفادا بفرز بطاقات الاقتراع بالبريد لمدة تصل إلى 4 أيام بعد الانتخابات، بشرط ختمها بالبريد في يوم الانتخابات أو قبله. وهو ما قد يعني أنه قد يكون هناك أيام من الانتظار للحصول على النتائج النهائية.

• نورث كارولينا:

تعد نورث كارولينا، التي تغلق فيها صناديق الاقتراع في السابعة والنصف مساءً، من أولى الولايات المتأرجحة بجانب جورجيا التي قد تقدم مؤشراً أو علامة مبكرة عن النتائج الرئاسية.

ويُتوقع أن تسير عملية فرز الأصوات بشكل أسرع في تلك الولاية، حيث ستُعلن أولاً نتائج الأصوات المبكرة وبطاقات الاقتراع الغيابية التي وصلت قبل يوم الانتخابات، وذلك في خلال ساعتين من إغلاق الصناديق. وتُمثل هذه الأصوات غالبية أصوات الولاية.

وسيستمر فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم يوم الانتخابات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

• ميشيجان:

على عكس بنسلفانيا وويسكونسن اللتين لا تسمحان بفرز الأصوات حتى بدء التصويت الشخصي، تسمح ميشيجان بالبدء في فرز الأصوات قبل أسبوع واحد من يوم الانتخابات، لكن لا يُسمح بالكشف عن النتائج حتى إغلاق صناديق الاقتراع.

ويُتوقع من الولاية، التي تغلق صناديقها بحلول الساعة الثامنة مساءً وفي بعض المناطق الأخرى 9 مساءً، أن تخرج النتائج العامة غير الرسمية في اليوم التالي للانتخابات، وهو ما حدث في انتخابات 2020، بحسب "ذا هيل".

• جورجيا:

مع ظهور النتائج الأولية من جورجيا، التي تغلق فيها صناديق الاقتراع في السابعة مساءً، قد تتشكل صورة المرشح الأقرب للفوز، رغم كونه مؤشر غير مضمون.

وبعد انتخابات 2020، أقرت الولاية قوانين تساعد على تسريع عملية فرز الأصوات، حيث يُطلب من المقاطعات الإعلان عن نتائج الأصوات المبكرة وبطاقات الاقتراع الغيابية التي تم استلامها قبل يوم الانتخابات بحلول الساعة 8 مساءً. ومن المتوقع أن تمثل هذه الأصوات أكثر من نصف إجمالي الأصوات النهائية.

ثم تبدأ عملية فرز الأصوات الأخرى تباعاً، ويُتوقع أن تظهر النتائج منتصف الليل أو اليوم التالي للانتخابات على أقصى تقدير.