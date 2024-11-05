إيلاف من واشنطن: مع إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، والتي من الصعب التكهن بنتيجتها، يبذل كبار المسؤولين في العواصم الأوروبية قصارى جهدهم للاستعداد لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ويرى المحللون السياسيون وخبراء استطلاعات الرأي الذين يعملون لصالح الحكومات في مختلف أنحاء القارة بشكل متزايد أن الرئيس الجمهوري السابق على وشك تحقيق عودة تاريخية مذهلة.

لا أحد يعتقد أن مرشحة الحزب الديمقراطي، نائبة الرئيس كامالا هاريس، ليس لديها فرصة، لكن انتخابها سيكون إلى حد كبير استمرارا للوضع الراهن.

إن فوز ترامب من شأنه أن يرسل موجة تسونامي من الذعر عبر قارة بلا دفة إلى حد كبير، وهي تكافح بالفعل للتعامل مع الحربين الدائرتين على أطرافها.

نعم، لقد نجح الاتحاد الأوروبي بالفعل في البقاء على قيد الحياة بعد رئاسة ترامب، ويذهب بعض الزعماء إلى حد القول إنه أصبح أقوى بفضلها.

عودة ترامب تصب في مصلحة بوتين

ولكن في العواصم الأوروبية، هناك إجماع يتزايد: عودة الزعيم المزعج من شأنها أن تشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وقد تؤدي إلى إشعال حرب تجارية مدمرة وتأجيج الانقسامات السياسية في جميع أنحاء القارة.

لا يقتصر الأمر على أن أوروبا ضعيفة بشكل خاص في الوقت الحالي، مع اقتصاد متعثر وزعماء متعثرين في ألمانيا وفرنسا، بل إن ترامب سوف يكون مختلفا عن نسخة 2016-2020 من قمم حلف شمال الأطلسي والتجمعات الدولية.

من ناحية، سوف يتحرر من قيود المسؤولين الأميركيين الذين سعوا إلى تقييده خلال ولايته الأولى. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن ينظر الرئيس الذي أشار ذات يوم إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد "أخطر أعداء" أميركا إلى الجانب الآخر من الأطلسي وهو يحمل على كتفيه ضغينة قوية.

وتقول ليزلي فينجاموري، مديرة برنامج الولايات المتحدة والأميركيتين في تشاتام هاوس، وهي مؤسسة بحثية بريطانية، إن "ولاية ترامب الثانية ستكون مختلفة. فهو يعرف الآن من يشعر أنه أخطأ في حقه على الساحة الدولية وفي الداخل، وقد وضع مع الفريق المحيط به بعض الخطط لكيفية قطع الطريق عليهم".

أوروبا بلا زعامة بعد رحيل ميركل

بعد انتخاب ترامب للمرة الأولى في عام 2016، استطاع الزعماء الأوروبيون أن يطمئنوا أنفسهم إلى أنه مهما كان يحدث عبر المحيط الأطلسي، فإن القارة نفسها كانت جزيرة من الاستقرار، آمنة تحت اليد التوجيهية للمستشارة الألمانية القوية أنجيلا ميركل.

ولكن هذه المرة، غابت الزعامة الأوروبية إلى حد كبير. فخليفة ميركل أولاف شولتز بالكاد نجح في الحفاظ على تماسك ائتلافه، في حين تقلص دور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مجرد شخصية رمزية في ظل تزايد جرأة اليمين المتطرف.

في الوقت نفسه، تحترق المنطقة المحيطة بأوروبا. وتشغل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط اهتمام الزعماء وتستنزف الموارد العسكرية والمالية الغربية.

وفي غياب الدعم المستمر من واشنطن، هناك تساؤلات جدية حول المدة التي قد تتمكن فيها أوكرانيا من الصمود في وجه قوات بوتن.

مخاوف حقيقية في لندن

في لندن، تشعر حكومة كير ستارمر الجديدة بالقلق من أن ترامب قد يسحب البساط من تحت أقدام فولوديمير زيلينسكي، من خلال قطع المساعدات العسكرية عن كييف أو جعلها مشروطة بإجراء محادثات سلام فورية من شأنها التنازل عن الأراضي لموسكو.

إن وعد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة من توليه السلطة يؤخذ على محمل الجد في عواصم أوروبية أخرى.

يقول أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: "قد تتوقف المساعدات بين عشية وضحاها. وسوف يرغب بوتن في الاستفادة من ذلك ويقول: سأستولي على دونباس وشبه جزيرة القرم ثم سأنتظر الفرصة قبل المرة القادمة".

ويخشى البعض أن تشن روسيا هجوما في المرة القادمة على دولة مثل إستونيا أو ليتوانيا أو لاتفيا ــ وهي كلها أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ــ في ظل سعي بوتن إلى اختبار التزام ترامب الفاتر بالفعل تجاه حلف شمال الأطلسي وأحكام الدفاع المتبادل للتحالف العسكري.

فرنسا: انتهى زمن الاعتماد على واشنطن

استغلت فرنسا احتمالات فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة لحث الدول الأوروبية الأخرى على تعزيز قدراتها العسكرية. وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي بنيامين حداد لصحيفة بوليتيكو: "لا يمكننا أن نسمح للناخبين في ويسكونسن باتخاذ القرار بشأن الأمن الأوروبي".

وقال حداد إن فرنسا ستتعاون مع أي شخص يفوز في الانتخابات الأميركية يوم الثلاثاء، لكنه أصر على أن أوروبا بحاجة إلى التفكير بشكل عاجل في كيفية التعامل مع عالم لم يعد من الممكن الاعتماد فيه على واشنطن. وقال حداد: "إنه أمننا الأوروبي، نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على دعم الأوكرانيين مهما كانت النتيجة".

المشكلة هي أن الزعماء الأوروبيين ــ بما في ذلك في فرنسا ــ ظلوا يدافعون عن ضرورة تعزيز جيوشهم على مدى العامين الماضيين. ومع ذلك، باستثناء بولندا، لم ينفذ أحداً أي شيء.

مخاوف من الحرب التجارية

والانشغال الأوروبي الثاني هو أن ترامب سوف يعيد إشعال حرب تجارية عبر الأطلسي. فقد هدد بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة لإعادة الوظائف الصناعية إلى أميركا، وفي حين تظل بكين محور غضبه، فإنه يملك الكثير من الحقد ليتقاسمه مع الآخرين. ففي الأسبوع الماضي، وصف ترامب الاتحاد الأوروبي بأنه "صين صغيرة".

في الآونة الأخيرة، أبلغ كبار المسؤولين التجاريين الأوروبيين سفراء الاتحاد الأوروبي أنهم سيكونون على استعداد للرد على النزاعات التجارية المحتملة إذا لزم الأمر. وفي لندن أيضًا، يلعب خطر اندلاع حرب تجارية متجددة على أذهان فريق ستارمر. ومثل نظرائهم الأوروبيين، يعمل المسؤولون البريطانيون على وضع خطط طوارئ إذا فاز ترامب وقرر تنفيذ تهديداته بالرسوم الجمركية.

100 % جمارك على السيارات الأوروبية

وقد اقترح ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على جميع المركبات المستوردة، وهو ما قد يشكل خبراً كارثياً بالنسبة للدول التي تمتلك صناعات سيارات كبيرة.

فعلى سبيل المثال، سوف يعاني الاقتصاد الألماني، الذي يعاني بالفعل، من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.23% نتيجة لسياسات ترامب التجارية، وفقاً لدراسة نشرتها كلية لندن للاقتصاد.

وقال مؤلف الدراسة أوريليان سوساي، من معهد غرانثام للأبحاث بشأن تغير المناخ والبيئة التابع لجامعة لندن للاقتصاد: "ستؤثر هذه التعريفات الجمركية على الاقتصاد الأمريكي، وليس فقط على القطاعات الصينية والأوروبية، وبالتالي فإن استمرار دونالد ترامب في هذه السياسات إذا تم انتخابه سيكون أمرًا فظيعًا بالنسبة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم".

ولن تقتصر آثار العداء الناجم عن حرب تجارية على الجانب الاقتصادي فحسب. فعندما يتعلق الأمر بالأمن، كانت لندن تقليديا واحدة من أقرب حلفاء واشنطن. ولكن التوترات السياسية بدأت بالفعل في الظهور.

الانكليز يتدخلون لصالح هاريس

العلاقات بين ترامب وحكومة ستارمر الجديدة من يسار الوسط في ورطة بالفعل. وانتقد الجمهوري حزب العمال "اليساري المتطرف" الذي ينتمي إليه ستارمر لإرساله نشطاء للحملة لصالح هاريس في الانتخابات، مدعيا أن ذلك يرقى إلى التدخل الأجنبي في الديمقراطية الأمريكية. وقد رفعت حملته شكوى قانونية ضد الحزب زاعمة "التدخل الأجنبي".

إن سجل ترامب في الشرق الأوسط يشكل سبباً آخر لقلق الأوروبيين. ففي ولايته الأولى، ألغى ترامب الاتفاق النووي مع إيران الذي دعمته ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران قادمة

وبحسب تحليل من معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية ، فإن "الولاية الثانية لترامب ستشهد عودة سياسة الضغط الأقصى على إيران، والتي قد تشمل إمكانية توجيه ضربات مباشرة إلى إيران واغتيالات مستهدفة". " ورغم أن خطة الإدارة تتمثل في إعادة إرساء الردع، فإن خطر المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران سيزداد".

الانقسامات الأوروبية

وهناك أيضا الضغوط التي قد تفرضها رئاسة ترامب الثانية على أوروبا ذاتها، ففي الولايات المتحدة، يعد ترامب السياسي الأكثر إثارة للانقسام في عصرنا. كما أنه يفرق بين الحكومات الأوروبية، وهو العامل الذي سيجعل تنسيق أي استجابة على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة أو الأمن أكثر صعوبة بالنسبة للمسؤولين في بروكسل.

قد يتراجع القادة في لندن وبرلين وباريس عن قبول فوز ترامب. ولكن الزعماء الاستبداديين واليمينيين المتطرفين في أوروبا مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وجورجيا ميلوني في إيطاليا سوف يرون في ذلك تأكيدا لمواقفهم.

كان أوربان، الذي خالف زعماء أوروبا الآخرين بالسفر إلى موسكو لزيارة بوتن الصيف الماضي، من المشاركين الدائمين في التجمعات التي يهيمن عليها ترامب للمحافظين المتطرفين في الولايات المتحدة. وهذا دفع البعض إلى التكهن بأنه قد يكون سعيدًا بتقديم تهنئته بسرعة إلى الرئيس الأمريكي السابق حتى لو كانت نتيجة الانتخابات بعيدة عن الوضوح.

روما "فقط" ترحب بترامب

أما ميلوني، فإن حلفائها في روما يقولون إنها ستكون في وضع مثالي للعمل بمثابة الهامس الجديد لترامب في أوروبا.

وقال أندريا دي جوزيبي، عضو البرلمان الإيطالي عن الإيطاليين في أميركا الشمالية وعضو حزب "إخوة إيطاليا" الذي تنتمي إليه ميلوني، إن فوز ترامب سيكون موضع ترحيب من روما.

"إذا كان الرئيس ترامب يحتاج إلى وسيط مع أوروبا، فمن الأفضل من جورجيا ميلوني؟ لقد كانت مؤيدة لترامب منذ الساعة الأولى".

وحتى في ألمانيا، يرى البعض فرصة في فوز ترامب. ولكن هذا ليس فوزا إيجابيا. إذ يعترف كبار الشخصيات داخل الحكومة سرا بأن ائتلاف المستشار شولتز من المرجح أن يتفكك إذا فازت هاريس.

والسبب في ذلك هو أن احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض من شأنه أن يشكل تهديدا كبيرا للاستقرار السياسي العالمي، لدرجة أن الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم سوف تضطر إلى التفكير مرة أخرى قبل تفكيك تحالفها.