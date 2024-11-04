إيلاف من واشنطن: إن الرهانات التي تحملها الانتخابات على الصحة العالمية هائلة، سواء بالنسبة للمحادثات الدولية بشأن الجائحة وحقوق الإجهاض وتمويل منظمة الصحة العالمية، وغيرها.

حيث تظل أميركا الداعم الأكبر للصحة العالمية مالياً وعلمياً وبحثياً، ومن هذا المنظور تظل كامالا هاريس أفضل كثيراً من دونالد ترامب الذي لا يعرف العطاء غير المشروط.

في الوقت الراهن تهدف منظمة الصحة العالمية إلى استكمال المفاوضات بشأن اتفاقية الجائحة التي قد تلزم شركات الأدوية، بما في ذلك تلك التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بمشاركة اللقاحات والأدوية مع العالم النامي.

بدوره قاوم الرئيس جو بايدن الالتزامات الثابتة، لكنه بقي في المحادثات، ومن المتوقع أن تستمر هاريس في التفاوض أيضًا، وفي المقابل من المؤكد أن ترامب سيسحب الدبلوماسيين الأميركيين، وقد ينسحب من منظمة الصحة العالمية تمامًا، كما فعل عندما كان رئيسًا في عام 2020، متهمًا إياها بحماية الصين أثناء جائحة كوفيد.

ترامب سيهدم كل ما يتعلق بالمعاهدة

قال لاري جوستين، مدير معهد أونيل للقانون الوطني والعالمي للصحة في جامعة جورج تاون: "لا شك لدي أن ترامب سيقوض معاهدة الوباء، ليس فقط بسحب الولايات المتحدة، بل سيجعل التفاوض مستحيلًا حرفيًا".

ونظرًا لحجم الولايات المتحدة وثروتها، فإن هذا من شأنه أن يقوض الصفقة بأكملها. قال جوستين: "إذا كانت أميركا ضدها، فلن يحدث ذلك ببساطة".

الخطة الطارئة للإغاثة من الإيدز

حظيت خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز، التي أطلقها الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2003 لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في العالم النامي، بدعم الحزبين لفترة طويلة.

لكن العديد من الجمهوريين في الكونجرس جعلوا دعمهم مشروطًا خلال فترة الرئيس جو بايدن بمنع تمويل مجموعات الصحة العامة الدولية التي تدعم حقوق الإجهاض. وللمرة الأولى، منح الكونغرس البرنامج تمديدًا لمدة عام واحد فقط، والذي ينتهي في 25 أذار (مارس). وكان الكونغرس قد منح تمديدات لمدة خمس سنوات.

ملف الإجهاض

يشعر المدافعون عن حقوق الصحة الجنسية والإنجابية بالإثارة لوجود شخص "مؤيد للاختيار بلا اعتذار" في البيت الأبيض إذا فازت هاريس، وقالت سارة شو، رئيسة الدعوة في MSI Reproductive Choices، التي توفر الوصول إلى خدمات منع الحمل والإجهاض في 36 دولة: "لم يكن لدينا هذا من قبل".

بصفتها عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي من كاليفورنيا، شاركت هاريس في رعاية مشاريع قوانين لإلغاء سياسة مكسيكو سيتي بشكل دائم، وهي قاعدة من عصر ريغان تحظر تمويل الولايات المتحدة للمجموعات الدولية التي توفر أو تروج للإجهاض.

لقد اتبع الرؤساء الجمهوريون، بما في ذلك ترامب، هذه السياسة منذ عهد رونالد ريجان، في حين ألغاها الرؤساء الديمقراطيون.

وبصفته رئيسا، وسع ترامب السياسة لتتطلب من الغالبية العظمى من المجموعات التي تتلقى مساعدات صحية عالمية من الولايات المتحدة أن تؤكد أنها لا تقدم أو تروج للإجهاض، حتى مع الأموال التي تلقتها من مانحين آخرين، ويخشى المدافعون عن حقوق الإنجاب أن يوسع ترامب السياسة لتشمل المجموعات الأميركية التي تتلقى أي نوع من تمويل التنمية.

تمويل منظمة الصحة العالمية

أميركا هي أكبر مانح للصحة العالمية بأكثر من 12 مليار دولار سنويًا، حيث توفر الولايات المتحدة حوالي ربع الميزانية السنوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية وغالبا ما تقدم المزيد - حيث يتراوح الرقم من 163 مليون دولار إلى 816 مليون دولار في السنوات الأخيرة، وفقًا لمؤسسة أبحاث السياسة الصحية KFF.

ملايين الدولارات لمكافحة الأمراض

كما تعد الولايات المتحدة الممول الرئيسي - بما يصل إلى ملايين الدولارات - لوكالات الأمم المتحدة الأخرى والحملات العالمية لمكافحة الأمراض، مثل صندوق الأوبئة الذي يستضيفه البنك الدولي؛ والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا؛ وتحالف اللقاحات جافي.

من المرجح أن تسعى هاريس إلى الحفاظ على الدعم المقدم خلال سنوات بايدن أو زيادته، بينما سيسعى ترامب، وخاصة إذا اقترن بكونجرس جمهوري، إلى إبقاء هذه المستويات ثابتة أو خفضها، كما يتوقع دعاة الصحة العامة.