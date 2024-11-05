إيلاف من واشنطن: بدأت النتائج الأولية لاستطلاعات الرأي للانتخابات الأمريكية لعام 2024 في الوصول، حتى الآن، بلغت نسبة النساء اللواتي أدلين بأصواتهن 53%، مقارنة بـ52% في استطلاع الرأي الذي أجري عام 2020، بحسب وكالة رويترز.

من حيث الهوية العرقية، كان 71% من الناخبين من البيض، مقارنة بـ 67% في عام 2020، وانخفضت نسبة الناخبين السود من 13% في عام 2020 إلى 11%، وانخفضت نسبة الناخبين من ذوي الأصول الأسبانية من 13% إلى 12%، وفقًا لبحث إيديسون، ومن الناحية الديموغرافية، كانت النتيجة الأخرى لاستطلاعات الرأي هي انخفاض عدد الناخبين الحاصلين على شهادة جامعية.

وفيما يتعلق بالسياسة الأميركية تجاه إسرائيل، قالت أغلبية ضئيلة من الناخبين إن الدعم الأميركي لإسرائيل قوي للغاية، مع وجود نسب متساوية من الذين يعتقدون أنه ليس قويا بما فيه الكفاية، أو أنه ليس صحيحا.

39 % من الناخبين، وهي أغلبية صغيرة، يعتقدون أنه يجب ترحيل المهاجرين غير المسجلين، وقالت أغلبية بلغت 51% من الناخبين إنهم يثقون في هاريس أكثر في مسائل الإجهاض، لكن أغلبية بلغت 51% تثق في ترامب أكثر في مسائل الاقتصاد.

وقالت نسبة عالية (73%) إنهم يشعرون بأن الديمقراطية مهددة، وفيما يتعلق بالحوافز وراء تصويتهم، قال 31% إن الاقتصاد هو الأكثر أهمية في تصويتهم، و11% قالوا الهجرة، و14% الإجهاض، و35% الديمقراطية، و4% السياسة الخارجية.

استطلاعات الرأي المبكرة

أظهرت النتائج الأولية لاستطلاع الرأي في ولاية كارولينا الشمالية أن 43% ينظرون إلى ترامب بشكل إيجابي، و48% ينظرون إلى هاريس، وكان 69% من الناخبين من البيض، و23% من السود، و8% من ذوي الأصول الأسبانية.

وفي جورجيا، قال 46% إنهم ينظرون إلى ترامب بشكل إيجابي، في حين قال 49% منهم إنهم ينظرون إلى هاريس بشكل إيجابي. وكانت أغلبية الناخبين من البيض، وفي ولاية بنسلفانيا، رأى 46% من الناس أن هاريس هي الأفضل، في حين رأى 47% أن ترامب هو الأفضل.

وفي ولاية أريزونا، حصل ترامب وهاريس على نسبة تأييد متساوية بلغت 46%، وفي ميشيغان، رأى 48% من الناس أن هاريس هي الأفضل، و45% أن ترامب هو الأفضل.

وفي ولاية نيفادا، رأى 47% أن ترامب إيجابي، في حين رأى 44% أن هاريس كذلك إيجابية، وفي ولاية ويسكونسن، نظر 44% إلى ترامب بشكل إيجابي، فيما نظر 47% إلى هاريس بصورة إيجابية أيضاً.