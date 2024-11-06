إيلاف من واشنطن: اقترب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشدة من العودة مجدداً إلى "البيت الأبيض"، وهي عودة ستكون تاريخية في حال نجح في حسم السباق مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس، ويتأهب ترامب لإلقاء كلمة يعلن خلالها بصورة استباقية فوزه بالانتخابات.

وتشير نتائج فرز الأصوات حتى الآن (بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات) إلى أن ترامب لديه حالياً 247 صوتا انتخابيا، مقابل 214 أصوات لهاريس، بحسب طريقة احتساب الأصوات فيما يسمى بـ"المجمع الانتخابي"، ويتوجب حصول المرشح على 270 صوتاً أو أكثر، لكي يحسم السباق، ويصبح رئيساً للولايات المتحدة.

أما عن النسبة المئوية من الأصوات، فقد حصد ترامب حتى الآن 51.2%، فيما حصلت هاريس على 47.4 %، وعلى مستوى الأصوات الفردية بعيداً عن فكرة المجمع الانتخابي، فقد صوت 65 مليوناً لترامب، فيما حظيت هاريس حتى الآن بأصوات 60 مليوناً.

ترامب حسم كارولينا الشمالية وجورجيا

تفصيلاً، فاز ترامب بأصوات ولاية كارولاينا الشمالية، وهي أولى الولايات السبع المتأرجحة التي ستحدد مصير الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء، موجها بذلك ضربة إلى منافسته كامالا هاريس، بحسب توقعات وسائل إعلام أميركية، ثم فاز بولاية جورجيا وهي واحدة من الولايات الحاسمة أيضاً.

وتنقل كلا المرشحين عبر 7 ولايات متأرجحة رئيسية وهي أريزونا، جورجيا، ميشيغن، نيفادا، كارولينا الشمالية، بنسلفانيا وويسكونسن، وعملوا على جذب الناخبين غير المتأكدين من نواياهم الانتخابية، وتواصلوا معهم بشأن القضايا التي تشغل بالهم وتعتبر ملّحة بالنسبة لهم.

وفي أولى النتائج المعلنة، فاز ترامب حتى الآن بهذه الولايات: إنديانا وكنتاكي وفرجينيا الغربية وأوكلاهوما وفلوريدا وألاباما ومسيسيبي وتينيسي وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وأركنساس ونبراسكا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ووايومنغ ولويزيانا وأوهايو وتكساس وميسوري ومونتانا ويوتا وكانساس وآيوا وإيداهو.

ما الولايات التي حسمتها هاريس؟

في المقابل، حسمت هاريس فوزها بولايات كاليفورنيا وواشنطن وفيرمونت وماريلند وكونيتيكت وماساتشوستس ورود آيلاند ونيوجيرسي وديلاوير وإلينوي ونيويورك وكولورادو وديلاوير ونيو مكسيكو وأوريغون وفيرجينيا.