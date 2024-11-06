إيلاف من واشنطن: قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، إنه يحرز تقدما جيدا في النتائج التي بدأت تظهر بشكل تدريجي في عدد من الولايات.

وتشير النتائج حتى الآن، إلى أن ترامب جمع 101 صوتاً، مقابل 71 لمنافسته كامالا هاريس، والمطلوب للفوز لأي منهما هو 270 صوتاً أو أكثر لحسم الصراع الملتهب، وهذه الأصوات هي وفقاً لما يسمى بـ"المجمع الانتخابي".

وعلى المستوى الفردي للأصوات، فقد جمع ترامب 19مليون صوت، مقابل 16 مليوناً لهاريس.

ولا يمكن القول إن تقدم ترامب حتى الآن يحمل مؤشراً حاسماً لفوزه بالانتخابات الرئاسية، خاصة أن فرز أصوات الولايات التي تميل إلى الديموقراطيين يحدث متأخراً نوعاً ما.

وتوجه ترامب إلى أنصاره من الجمهوريين عبر مقطع فيديو نشر على منصة "إكس"، قائلا: "نحن نحرز تقدما جيدا وإذا كنتم في طوابير الانتظار، ابقو فيها حتى تدلون بأصواتكم لا تسمحو لأي أحد بإبعادكم".

وأغلقت أولى صناديق الاقتراع في السباق الرئاسي المحتدم، لكن قد يستغرق إعلان الفائز أياما، حيث استمر الناخبون في الاصطفاف للإدلاء بأصواتهم في العديد من الولايات بأنحاء البلاد.

وأدلى ترامب بصوته قرب منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وقال للصحفيين "إذا خسرت الانتخابات، وإذا كانت انتخابات عادلة، فسأكون أول المعترفين بخسارتي".

وكان ترامب، قد قال في تجمع الإثنين، إنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية، وأطلق وعودا بتغييرات محتملة، وصرّح ترامب: "سوف يكون لدينا 4 سنوات من النمو مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت فشلا وركودا".

ماذا قالت هاريس؟

فيما نشرت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس منشورا على منصة "إكس" بعدما بدأت أولى نتائج السباق الرئاسي المحتدم بينها والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بالظهور.

وقالت هاريس عبر "إكس" إن "التصويت هو الحرية الأساسية التي تفتح الباب أمام كل الحريات الأخرى".

وأضافت: "إلى العاملين في مراكز الاقتراع ومسؤولي الانتخابات الذين يعملون بلا كلل لضمان احتساب كل صوت، شكرا لكم".

وكانت هاريس قد قالت في منشور سابق "إذا كنت لا تزال في الطابور عند إغلاق صناديق الاقتراع، ابق هناك لأن لديك الحق في الإدلاء بصوتك".

وكشف مسؤول في حملة هاريس أنه حتى الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء، تم طرق أكثر من 100 ألف باب من قبل موظفي ومتطوعي الحملة في مختلف أنحاء ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية أساسية في السباق الانتخابي.

وقال مستشار هاريس: "نحرص على تغطية كل شبر في الميدان.. والتعليمات هي: واصلوا طرق الأبواب حتى النهاية".

