إيلاف من نيويورك: من المتوقع أن يصبح دونالد ترامب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، ليكمل بذلك العودة السياسية الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، وفقاً لمصادر أميركية على رأسها فوكس نيوز، ونيويورك بوست.

ترامب الذي يتأهب لإلقاء "كلمة الفوز" فاز بنسبة 51.18% من الأصوات قبل نهاية الفرز، وعقب فرز غالبية الأصوات، فيما حصلت كامالا هاريس التي قالت إنها لن تلقي كلمة الليلة على 47.37% من الأصوات، وسط انسحاب أعضاء حملتها الانتخابية وفقاً لتقارير أميركية، مما يؤشر إلى أن ترامب حسمها، ولكن لم يتم الإعلان عن عودته للبيت الأبيض رسمياً.

كان ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، في طريقه لتحقيق فوز ساحق في المجمع الانتخابي على نائبة الرئيس كامالا هاريس بعد أن كان من المتوقع أن يعكس خسائره في عام 2020 في الولايات الحاسمة، وتحديداً جورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن - محققا هوامش كبيرة بين قاعدته الريفية البيضاء والطبقة العاملة بينما حقق تقدما كبيرا بين الأقليات العرقية.

صدمة وبكاء لأنصار هاريس

وفي تكرار مخيف للمشاهد التي حدثت ليلة الانتخابات عام 2016، أصيب الآلاف من أنصار هاريس بالصدمة والبكاء عندما تبين أن مرشحتهم لا تستطيع الفوز، عندما تجمعوا في حرم جامعة هوارد، وهي الجامعة الأم لنائبة الرئيس، لمشاهدة ظهور النتائج.

في النهاية، لم تكن هاريس، بل رئيس حملتها الانتخابية المشارك سيدريك ريتشموند، هو الذي أبلغ الحشد المحبط أن المرشحة الديمقراطية لن تظهر، ولن تلقي كلمة.

وقال ريتشموند، عضو الكونغرس السابق عن ولاية لويزيانا ومسؤول البيت الأبيض في عهد بايدن: "لا يزال لدينا أصوات يجب فرزها ... لذلك لن تسمعوا من نائبة الرئيس الليلة. ستعود إلى هنا غدا".

كان الرئيس الخامس والأربعون قد أظهر ثقة عالية في مواجهة هاريس، البالغة من العمر 60 عاما، في الأيام الأخيرة من السباق، مع رسائل ثقيلة تستهدف الناخبين الذكور وجدول ماراثوني من التجمعات والظهور الإعلامي - بما في ذلك مغامرته في ماكدونالدز، وظهوره في سيارة جمع القمامة.

هاريس لن تصنع التاريخ

في هذه الأثناء، قللت هاريس من أهمية قدرتها على صنع التاريخ باعتبارها أول رئيسة للولايات المتحدة، وهويتها العرقية باعتبارها ابنة مهاجرين من جامايكا وهنود.

وبدلاً من ذلك، خاضت حملتها الانتخابية كمناضلة مؤيدة للشركات الصغيرة من أجل الطبقة المتوسطة، في حين تنصلت على ما يبدو من مجموعة من المواقف اليسارية التي تبنتها سابقاً عندما كانت مدعية عامة لمنطقة سان فرانسيسكو، ومدعية عامة لولاية كاليفورنيا، وعضوة في مجلس الشيوخ عن الولاية الذهبية، وذلك وفقاً لتقرير "نيويورك بوست".

الرئيس الثاني "العائد" في تاريخ أميركا

ويجعل فوز ترامب منه الرئيس الثاني الذي يتم انتخابه في دورات غير متتالية، لينضم إلى الديمقراطي جروفر كليفلاند - الذي تم اختياره كالرئيس الثاني والعشرين في عام 1884 والرئيس الرابع والعشرين في عام 1892، مع الجمهوري بنيامين هاريسون من إنديانا الذي خدم لمدة أربع سنوات بينهما.

قصة "القمامة"

في السابع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر)، تحول تجمع حاشد لترامب في ماديسون سكوير جاردن إلى جنون إعلامي بعد أن ألقى الممثل الكوميدي توني هينتشكليف نكتة أخطأت الهدف عندما أشار إلى بورتوريكو باعتبارها "جزيرة عائمة من القمامة".

وأظهر بايدن أيضا سلوكا غريبا بعد التخلي عن ترشحه لعام 2024 - بما في ذلك ارتداء قبعة حمراء عليها كلمة "ترامب" في محطة إطفاء في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا بعد حدث تذكاري لهجمات 11 سبتمبر.

في هذه الأثناء، واجه الرئيس الخامس والأربعون اتهامات جنائية غير مسبوقة من نيويورك وجنوب فلوريدا وواشنطن العاصمة وجورجيا - اثنتان منها زعمتا أنه تآمر بشكل غير قانوني لقلب نتائج انتخابات عام 2020.

ترامب.. عائد من الموت

وفي أكثر لحظات السباق إثارة للدهشة، خدع ترامب الموت مرتين بعد أن طارده قاتلوه في تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا، في 13 تموز (يوليو)، وفي ملعب الغولف الخاص به في ويست بالم بيتش في 15 أيلول (سبتمبر)، مما جعله يستحق وصف "العائد من الموت".

وانتقد الجمهوريون بشدة الديمقراطيين لإثارة المسلحين من خلال خطابهم عن إمكانية قيام ترامب بإنهاء الديمقراطية الأميركية ومقارنته بالديكتاتوريين "الفاشيين" مثل الزعيم النازي أدولف هتلر.

تجسس إيراني

كما عملت حملة ترامب في ظل حملات التجسس والتهديدات المحتملة بالقتل من إيران، مما أدى إلى محاولة اغتيال أخرى فاشلة من قبل عميل مشتبه به لطهران وتوجيه الاتهام إلى عناصر من الحرس الثوري الإسلامي.

هاريس في مرحلة ما بعد بايدن

حصلت هاريس على ترشيح حزبها في آب (أغسطس) في أعقاب انقلاب قام به كبار الديمقراطيين في الكونغرس مثل رئيسة مجلس النواب الفخرية نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) والمانحين المؤثرين للحزب مثل نجم السينما الهوليوودي جورج كلوني للإطاحة بأكبر رئيس سنا على الإطلاق من انتخابات عام 2024.

المناظرة الكارثية.. نقطة تحول

وجاء هذا الجهد في أعقاب المناظرة الكارثية التي جرت بين بايدن وترامب في 27 حزيران (يونيو)، التي تحدث خلالها الرئيس بايدن بشكل متقطع وفي بعض الأحيان بشكل غير متماسك.

وقال موظفو حملة بايدن في وقت لاحق إنه كان مصابا بنزلة برد، واستمرت هاريس في الإشارة إلى الأداء باعتباره مجرد "ليلة سيئة"، متجنبة الأسئلة المباشرة حول متى علمت لأول مرة بالتراجع الذهني والعقلي لرئيسها الذي ظهر بوضوح في تلك الليلة أمام ملايين المشاهدين.

تبرعات مالية قياسية

وتمكنت نائبة الرئيس من جمع أرقام قياسية من التبرعات في الفترة القصيرة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر)، حيث بلغ مجموع التبرعات أكثر من مليار دولار.

وتلقت حملة جمع التبرعات لصالح ترامب ضخا هائلا أيضاً، من المنشقين الديمقراطيين مثل ملياردير صناديق التحوط بيل أكمان والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، الذي أطلق حتى لجنة عمل سياسي جديدة لإنفاق 80 مليار دولار على ترشيح الرئيس السابق.

خاض ترامب حملته الانتخابية على أساس الالتزام بإغلاق الحدود ووقف العدد القياسي من عمليات العبور خلال إدارة هاريس-بايدن، وإلغاء اللوائح التي تخنق صناعة النفط والغاز المحلية، وإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

كما طرح مقترحات لتنفيذ التلقيح الصناعي الممول من دافعي الضرائب للأزواج وإلغاء الضرائب على الإكراميات للعاملين في مجال الخدمات - وهو الأمر الذي استعارته هاريس كجزء من برنامجها الخاص.