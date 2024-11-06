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من المحيط إلى الخليج: قادة العالم يهنئون ترامب بالفوز التاريخي

رئيسة وزراء إيطاليا: فوز ترمب سيعزز علاقتنا بأميركا

الخارجية الروسية: على أميركا معالجة ديمقراطيتها

أمير قطر يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية

الخارجية الصينية عن فوز ترمب: نأمل في التعايش السلمي مع أميركا

رئيس وزراء إثيوبيا يهنئ ترامب بالفوز

وزير الخارجية الإسرائيلي يهنئ ترامب مؤكدا أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقفان بحزم ضد إيران

حماس: خسارة الحزب الديمقراطي هي الثمن الطبيعي لموقف قيادته "الإجرامي" تجاه غزة

إيلاف من لندن: بعد إعلان دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، شهدت منصات التواصل الاجتماعي سيلًا من التهاني من قادة العالم، الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع الإدارة الجديدة.

بريطانيا ترحب بالتعاون

هنأ رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الرئيس الأميركي المنتخب، مشيراً إلى تطلعه للتعاون في السنوات المقبلة، مما يشير إلى دعم قوي للعلاقات بين البلدين.

ماكرون: مستعدون للعمل معاً

وفي فرنسا، قدم الرئيس إيمانويل ماكرون تهنئته عبر منصة "إكس" قائلاً: "تهانينا للرئيس دونالد ترامب. مستعدون للعمل معاً في ظل الاحترام والطموح." تعكس هذه الرسالة رغبة فرنسا في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الولايات المتحدة.

نتنياهو يشيد بـ"أعظم عودة في التاريخ"

بدوره، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فوز ترامب بأنه "أعظم عودة في التاريخ"، معبراً عن أمله في بداية جديدة تعزز التحالف التاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل. أضاف نتانياهو أن هذا الفوز يمثل "تجديداً قوياً للتحالف العظيم بين إسرائيل وأميركا".

الهند تتطلع لتعزيز التعاون

رئيس الوزراء الهندي أبدى تطلعه للعمل مع ترامب من أجل تجديد التعاون وتعزيز العلاقات بين الهند والولايات المتحدة، مما يسلط الضوء على اهتمام الهند بالعلاقات الثنائية في ظل التغيرات السياسية الجديدة.

دلالات الفوز على الساحة العالمية

التعليقات الدولية تشير إلى تطلع قادة العالم لمزيد من التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ما يمهد الطريق لتغيرات محتملة في السياسة الخارجية خلال فترة ولاية ترامب القادمة.