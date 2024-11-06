إيلاف من القدس: وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية بأنه "أعظم عودة في التاريخ".

كما هنأ أعضاء الكنيست الإسرائيلي الرئيس الأميركي ترامب بفوزه في الانتخابات التي جرت الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مشاعر تسيطر عليها حالة من الثقة بحصول إسرائيل على دعم كبير، خاصة في صراعها مع إيران.

وكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على الفور إلى الرئيس المنتخب قائلاً: "تهانينا على أعظم عودة في التاريخ، إن عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تشكل بداية جديدة لأميركا وتؤكد من جديد على التزامها القوي بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأميركا، وهذا انتصار كبير!".

وقال عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا عوديد فورر: "في ولايته السابقة، أثبت الرئيس ترامب التزامه بدولة إسرائيل وأمننا وازدهارنا. وأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك في ولايته الحالية أيضًا".

وعلى الرغم من الاحتفال الاسرائيلي الرسمي بعودة ترامب، إلا أن الأرقام والاحصائيات الانتخابية تقول إن كامالا هاريس حصلت على ما يقرب من 80% من أصوات اليهود في أميركا.