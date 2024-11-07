حقق المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزاً ساحقاً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات التي توجه إلى صناديق اقتراعها الملايين من الأمريكيين الثلاثاء الماضي.

واجتاز ترامب الحد الأدنى الحاسم من الأصوات والمتمثل في 270 صوتاً من أصل 538 صوتاً في المجمع الانتخابي، بينما حصد الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضاً.

وضمن دونالد ترامب فوزه برئاسة البيت الأبيض بفارق تجاوز أربعة ملايين صوت عن منافسته هاريس، واستطاع كسب أصوات عدة ولايات متأرجحة منها بنسلفانيا وويسكونسن وكارولينا الشمالية وجورجيا.

وأعلنت قناة "سي بي إس"، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية بعد الساعة 05:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:30 بتوقيت غرينتش) في اليوم التالي للانتخابات.

ورغم ذلك، قد يستغرق الأمر أياماً أو حتى أسابيع قبل تأكيد نتائج الانتخابات التفصيلية رسمياً في كل ولاية.

متى سيتم الإعلان الرسمي عن فوز ترامب؟

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وأعلن دونالد ترامب، فوزه في خطاب بمقر حملته الانتخابية.

وقال ترامب: "صنعنا التاريخ اليوم وحققنا انتصاراً سياسياً وأشكر الشعب الأمريكي، أمريكا اعطتنا تكليفاً عظيماً واستعدنا السيطرة على مجلس الشيوخ، ويبدو أيضاً أننا سنحتفظ بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي".

وأضاف ترامب أن الناس يقولون له إن "الله أنقذ حياتي لسبب ما، وكان هذا السبب هو إنقاذ بلادنا وإعادة أمريكا إلى العظمة والآن سنقوم بهذه المهمة معاً"، مشيراً إلى أن "المهمة التي أمامنا لن تكون سهلة، لكنني سأسخر كل ذرة من الطاقة والروح والكفاح التي أحملها في روحي للمهمة التي أوكلتها إليّ".

وفور إعلان ترامب فوزه، توالت ردود الفعل من كافة أنحاء العالم، إذ هنأ عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ترامب بفوزه في السباق الرئاسي.

وعلى الرغم من ذلك، إلاّ أن ترامب لن يستلم الرئاسة الآن، إذ يجب أن يتم الإعلان رسمياً عن فوزه بعد انتهاء عمليات الفرز في كافة الولايات وإعلان النتائج فيها بشكل تفصيلي، وهو ما قد يستغرق عدة أيام.

أما عن تنصيب ترامب، فسيكون خلال حفل سيقام يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025، وعند هذه النقطة سيتولى قانونيًا سلطات ومسؤوليات الرئاسة.

ماذا قالت استطلاعات الرأي عن الانتخابات؟

وأظهرت استطلاعات الرأي ما بعد التصويت، أن كامالا هاريس حصلت على غالبية أصوات النساء الناخبات على الرغم من أن النسبة كانت أقل بكثير من توقعات حملتها الانتخابية.

وصوت 54 في المئة من النساء المشاركات لكمالا هاريس، مقارنة بـ 44 في المئة صوتن لدونالد ترامب.

كما أشارت استطلاعات الرأي إلى أن دونالد ترامب تقدّم بين الناخبين البيض، بينما تقدمت كامالا هارس بين الناخبين السود في عدة ولايات.

وحافظ الناخبون الأمريكيون من أصل إسباني على دعمهم للديمقراطيين هذا العام أيضاً، إذ أشارت استطلاعات الرأي إلى أن كامالا هاريس تقدمت بين الناخبين من أصل إسباني، على الرغم من تقدم ترامب بأكثر من عشرة نقاط مقارنة بعام 2020.

واستحوذ ترامب على دعم الناخبين الذكور من أصل لاتيني، والتي زادت هذا العام بمقدار 18 نقطة مقارنة بعام 2020.

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ودعمت أغلبية الناخبين الأصغر سناً في جميع أنحاء الولايات المتحدة كامالا هاريس، ولكن في ولاية ميشيغان المتأرجحة خسر الديمقراطيون قدراً كبيراً من دعم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، حسبما تشير أحدث أرقام استطلاعات الرأي.

وفي عام 2020، أيّد 61 في المئة من الناخبين في هذه الفئة جو بايدن، لكن 46 في المئة فقط قالوا إنهم صوتوا لكامالا هاريس هذه المرة.

وقال ما يقرب من ستة من كل 10 ناخبين حاصلين على تعليم جامعي في البيانات، إنهم صوتوا لهاريس، في حين صوتت نسبة مماثلة من الأشخاص الذين لا يحملون شهادة جامعية لصالح ترامب.

ماذا قالت هاريس لمناصريها؟

ألقت كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، والمرشحة لانتخابات الرئاسة 2024 خطاباً أمام أنصارها، في جامعة هوارد في واشنطن العاصمة.

وأقرّت مرشحة الحزب الديمقراطي بالهزيمة في الانتخابات أمام دونالد ترامب داعية أنصارها إلى قبول نتيجة الانتخابات.

لكن هاريس شدّدت على أنها ستواصل النضال من أجل "الحرية والفرص والعدالة وكرامة جميع الناس".

وقالت هاريس "في أمتنا، نحن مدينون بالولاء ليس لرئيس أو حزب، بل لدستور الولايات المتحدة والولاء لضميرنا ولإلهنا".

وأضافت: "لن أتخلى أبداً عن النضال من أجل مستقبل يستطيع فيه الأمريكيون متابعة أحلامهم وطموحاتهم وتطلعاتهم، حيث تتمتع نساء أمريكا بحرية اتخاذ القرارات".

ولفتت هاريس إلى أن أمريكا لن تتخلى أبداً عن النضال من أجل الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة المتساوية، والحقوق والحريات التي "يجب احترامها ودعمها".

وقالت "سنواصل خوض هذه المعركة في صناديق الاقتراع، وفي المحاكم، وفي الساحة العامة".