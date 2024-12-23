إيلاف من برلين: أبلغت إحدى الفتيات السعوديات اللواتي تابعن تفاصيل قصة تنفيذ الإرهابي طالب العبد المحسن لحادثة الدهس، السلطات الألمانية مراراً بضرورة القبض عليه بفعل تغريداته المحرضة على العنف والتطرف، وذلك قبل تنفيذ فعلته التي ذهب ضحيتها العشرات.

روت ليان التميمي، الفتاة ذات الـ 24 عاماً، حكاية إبلاغها عن العبد المحسن ذي الـ 50 عاماً، إذ بدأت رغبة الإبلاغ بدافع إحساسها الإنساني تجاه الآخرين، إذ قررت بعد ملاحظة محتوى تغريدات الطبيب السعودي في منصة "إكس" الذي يتضمن التهديدات بالشروع في القتل، إبلاغ الشرطة الألمانية على الفور، غير أن اتصالاتها المتكررة لم تلق اهتماماً لدى سلطات الأمن هناك.

"أحسست أن من واجبي الإبلاغ عن طالب العبد المحسن، وأبلغت عنه بالفعل".. هكذا بدأت ليان التميمي حديثها لـ"العربية"، حيث قالت: "تغريدات طالب العبد المحسن تشير إلى رغبته قتل 20 شخصًا ألمانيًا، ولم ألحظ أي بلاغ ضده أو حتى محاولات لإيقافه، لذا قمت بالإبلاغ عنه عبر حساب دائرة الهجرة في منصة "إكس" ، لكن ردهم كان بلا مبالاة، إذ قالوا: أبلغي الشرطة بنفسك".

عقب ذلك، تضيف: "اتصلت بشرطة برلين عبر منصات التواصل المتاحة، لم يكترثوا لواقع الأمر بل إن ردهم "بارد"، إذ طلبوا مني التواصل عبر شرطة ماغدبورغ، ورغم ذلك أقدمت على الإبلاغ عبر موقعهم الرسمي دون طائل.

وبالفعل تجاهل الألمان تحذيرات الفتاة ليان، وهو الأمر الذي يؤكد ما ذهب إليه تصريح مصدر سعودي لـ"رويترز" بأن السعودية حذّرت مراراً ألمانيا من المنفذ المعروف بـ"طالب العبد المحسن" بعدما أعرب عن آراء متطرفة على منصة "إكس".

في حين أن ذلك التجاهل دفع الفتاة ليان إلى التأكيد على ضرورة البحث عن أشخاص ألمان من أجل الإبلاغ عن طالب العبد المحسن، إذ تقول ليان: "تعرفت على إحداهن.. سيدة تعاني من مشكلات معه دائمًا ما ينشر كلامًا عنها، طلبت منها أن تذهب وتبلغ عنه، وأرسلت لها الأدلة. وقالت إنها ستذهب للإبلاغ، وبالفعل، غير أن السلطات الألمانية لم تحرك ساكناً ولم يسجن حتى".

تقول في سياق متصل: "طالب العبد المحسن لطالما حاول إقناع الفتيات بالهروب، والقاصرات يتأثرن به". وسمعنا عن أكثر من فتاة انتحرت في بلد اللجوء وكانت على معرفة سابقة به.

وتضيف: "الخوف على الأرواح البريئة كان دافعاً واضحًا يجعلني أحاول الإبلاغ عنه، توقعت ما سيحدث وما سيتحدث عنه الإعلام الأجنبي إذا ارتكب الجريمة، لذا دفاعًا عن وطني وديني والأرواح البريئة أيضاً، حاولت منع هذه الجريمة، غير أن الشرطة الألمانية كانوا متهاونين، إذ ينتظرون وقوع الجريمة، ما زلت غير مستوعبة لما حدث".

وأعلن مصدر سعودي، أن مرتكب عملية الدهس بألمانيا، مواطن سعودي يدعى طالب العبد المحسن. وأضاف أن الفاعل لديه وجهات نظر متطرفة، وفقا لوكالة "رويترز". كما شدد على أن السعودية كانت حذرت ألمانيا من المنفذ بعدما أعرب عن آراء متطرفة على منصة "إكس".