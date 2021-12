قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

إيلاف من بيروت: إن أرادت مصممة المجوهرات السعودية ليليان إسماعيل أن تُجمِل عالمها الخاص بمجوهراتها وتصاميمها في كلمتين، تختار "الفن والتعبير". وفي تقرير حصري نُشر في العدد الثالث من مجلة How To Spend It Arabic، تقول: "يمكن أن نصف المجوهرات بأنها تقليدية أو حديثة، أو هي ترجمةٌ للماضي أو للحاضر، وما أجتهد لتقديمه شخصياً ينبع من استخدام مفاهيم قديمة بطابع عصري حديث يليق بالمرأة العصرية".

ليليان إسماعيل في محترفها

تحاول إسماعيل إحياء تقنيات قديمة مع التركيز في قيمة القطعة على التصميم والحرفية. إنه الفن الذي به تعبّر عن ذاتها، وعن مكنونات تزينها بميزان الذهب، لتُبدع قطعةً لو قيّد لها أن تنطق، لأفشت أسراراً كثيرة تُخفيها إسماعيل بحرفية مكينة.

مسيرتها المهنية

تلُقب إسماعيل بأنها أصغر مصممة مجوهرات سعودية. فهي اكتشفت اهتمامها بعالم التصميم والفنّ مذ كانت طفلة، وترعرعت في كنف عائلةٍ مساندة، ويكشف التقرير تعلّمت في مدرسةٍ نمّت في داخلها أهمية الفن، وقرّرت على أن يكون مشروع تخرّجها تصميم مجموعة مجوهرات تضمّ سبع قطع مختلفة، فهذه كانت نقطة الانطلاق، لتتعمق بعدها في عالم الفنون والمجوهرات والصياغة.

من أعمال ليليان إسماعيل‬‬‬‬‬‬‬‬

كانت إسماعيل في السابعة عشرة من عمرها حين أسّست علامتها التجارية المرموقة، التي تميزت بمبيعات تفرّعت في أنحاء المملكة العربية السعودية. فقد حصلت على البكالوريوس في تصميم المجوهرات وصياغتها من جامعة Pratt Institute في نيويورك بالولايات المتحدة، وطورت هناك مهارات حرفية ما زالت تتمسك بما فيها من شعائر وطقوس تصنيعية، كما شحذت مَلَكاتِها الإبداعية كي تُخرج من بين أناملها جماليات تجمع بين روح الأصالة وديناميكية الحداثة.

أي مجوهرات تصنع؟

بالنسبة إليها كمصممة سعودية، ينقل عنها التقرير قولها: "أدّى التاريخ، وما زال، دوراً كبيراً في صقل هويتي، وفي تعميق انتمائي إلى مجتمعي، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، فجمال التعبير عن الماضي بلمسة معاصرة من الحاضر في رأيي هما ما يتيح لي ترجمة أي فكرة تطرأ لي إلى قطعة من المجوهرات تنمّ عن هذا الانتماء". ليس ذلك مستغرباً، فمن نيويورك إلى الرياض وجدّة، انتخبت إسماعيل لمجموعاتها أسماء تختزل بها رؤيتها إلى اندماج الأصيل بالمعاصر، امتزاج روح الأمس بتقنية اليوم والغد.

من أعمال ليليان إسماعيل‬‬‬‬‬‬‬‬

مجموعة “فلك” مستوحاة من مخطوطات إسلامية في علم الفلك، ومجموعة "جديلة" من جدائل الشعر المحبوكة بإتقان والمترامية على أكتاف العربيات عبر التاريخ، فسكبت ذهبها لتصوغه حلى بديعة. أما مجموعة “جنيهات” فهي إعادة صياغة حديثة للاستخدام التقليدي للعملات الذهبية والمعدنية السعودية، وهي التي يعدّ استخدامها كهدايا تقليداً قديماً. إضافة إلى مجموعات فريدة أخرى.

‬تحديات‭ ‬متعددة

واجهت‭ ‬المصممة‭ ‬وصاحبة‭ ‬العمل‭ ‬الشابة‭ ‬تحديات‭ ‬متعددة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬مسيرتها،‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬تكتسب‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬المجالين‭.

من أعمال ليليان إسماعيل‬‬‬‬‬‬‬‬

وتعلمت إسماعيل إدارة عملها وحدها، بلا مُعين أو مُرشد. سافرت وحدها إلى الهند وكانت بعد في الحادية والعشرين، بحثاً عن موردين ملائمين للأحجار الكريمة التي تستخدمها في مجوهراتها، ونسجت علاقة قوية مع فريق إنتاج من دون خطة عمل ومن دون ميزانية. تقول أخيراً في التقرير المنشور في How To Spend It Arabic: "أدركتُ، بالطريقة الصعبة طبعاً، أن الخبرة هي أفضل معلم في عالم الأعمال".