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إيلاف: تم تصميم المجموعة خصيصًا لسوق الشرق الأوسط، حيث أعاد Kurt Geiger تخيل أنماط الأحذية الأكثر مبيعًا في المنطقة وقام بتكييف حقيبة Kensington الكلاسيكية لتناسب تفضيلات الشرق الأوسط باللون الأخضر الزمردي الداكن والبرغندي الغني.

تشمل الأساليب المتضمنة في المجموعة حذاء بكعب وصندل مسطح، وكلاهما مصنوع من جلد مبطن ومزخرف بشعار Kurt Geiger الأيقوني على شكل رأس نسر.

حقائب Kensington الصغيرة ذات الألوان المتوافقة مناسبة لجميع المناسبات من النهار إلى المساء. الحقائب مصنوعة من الجلد ، وغطاء قابل للطي ، وخياطة تقليدية ، ومقصورات داخلية ، وحزام كتف قابل للسحب بالإضافة إلى زخرفة رأس النسر الذهبي Kurt Geiger.