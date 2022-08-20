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إيلاف: اليكم طريقة عمل حلوى "الأوفرنايت كينوا".

المقادير:



• 1 كوب كينوا بوابة الهند المطبوخة

• 1 كوب حليب

• 2 ملعقة صغيرة زبادي

• حبة موز صغيرة

• 2 ملعقة صغيرة جوز الهند المجفف أو رقائق جوز الهند

• 2 ملعقة صغيرة جوز مكسر ، محمص

• 2 ملعقة صغيرة عسل (أو أكثر حسب الرغبة)

• رشة قرفة أو مسحوق هيل



طريقة العمل:

• خُذِي برطمان زجاجي بغطاء ~ 300 مل

• قسمي الكينوا بين البرطمانين. قومي بتسخين الحليب قليلاً حتى يصبح فاترًا ثم اخفقيه في الزبادي. يقسم خليط الحليب بين البرطمانين

• أغلقي البرطمانات بالغطاء واتركيها طوال الليل في الثلاجة حتى يتماسك اللبن

• قبل التقديم ، ضعي الكينوا في الزبادي مع شرائح الموز وجوز الهند المجفف أو رقائق جوز الهند وقطع الجوز والعسل

• أنهِيه برشّ القرفة أو مسحوق الهيل

• نصيحة: استخدمي مكعبات المانجو بدلاً من شرائح الموز عندما يكون موسم المانجو.