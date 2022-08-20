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إيلاف: اليكم طريقة عمل حلوى "الأوفرنايت كينوا".
المقادير:
• 1 كوب كينوا بوابة الهند المطبوخة
• 1 كوب حليب
• 2 ملعقة صغيرة زبادي
• حبة موز صغيرة
• 2 ملعقة صغيرة جوز الهند المجفف أو رقائق جوز الهند
• 2 ملعقة صغيرة جوز مكسر ، محمص
• 2 ملعقة صغيرة عسل (أو أكثر حسب الرغبة)
• رشة قرفة أو مسحوق هيل
طريقة العمل:
• خُذِي برطمان زجاجي بغطاء ~ 300 مل
• قسمي الكينوا بين البرطمانين. قومي بتسخين الحليب قليلاً حتى يصبح فاترًا ثم اخفقيه في الزبادي. يقسم خليط الحليب بين البرطمانين
• أغلقي البرطمانات بالغطاء واتركيها طوال الليل في الثلاجة حتى يتماسك اللبن
• قبل التقديم ، ضعي الكينوا في الزبادي مع شرائح الموز وجوز الهند المجفف أو رقائق جوز الهند وقطع الجوز والعسل
• أنهِيه برشّ القرفة أو مسحوق الهيل
• نصيحة: استخدمي مكعبات المانجو بدلاً من شرائح الموز عندما يكون موسم المانجو.
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