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إيلاف: يمنح التعاون بين المغنية الأميركية مارايا كاري والمدير الفني لدار شوبارد أجنحة للضوء والرقة والمجوهرات المستوحاة من الفراشة وهو شعار إعتمدته الفنانة منذ زمن.



فراشة تحمل رحلتها، غير المتوقعة، القوة الإبداعية لملكة الموسيقى الحقيقية.

لإعطاء الحياة لمجموعة من المجوهرات النابعة من خيالها المثمر ، لجأت مارايا كاري بشكل طبيعي إلى شوبارد والرئيسة المشاركة والمديرة الفنية كارولين شوفوليه.

في امتداد واضح للفلك الإبداعي للمغنية التي أصبحت أحد أكثر الأصوات شهرة في العالم على مر العقود، وكرمز للتحول ، الفراشة هي الشعار المبهر للطاقة التي حملت مارايا كاري إلى مسيرة فنية طويلة وغير مسبوقة.



تعد الفراشة بالطبع رمزًا للأناقة لدى شوبارد ، حيث تنقل تطلعات متجددة ونهجًا حيويًا وخفيفًا للحياة. تقدم مارايا كاري الآن تفسيراً جديداً لها بفضل التصميم والنسب التي تمت إعادة النظر فيها والتي يعكس فيها الذهب والماس والعقيق السمات المميزة المميزة لها.