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إيلاف: بدأت موضة باللآليء العودة في السنوات الأخيرة ، حيث يقبل المزيد من الناس على القطع الكلاسيكية. ويمكننا أن نرى السبب - اللآلئ أنيقة ومتطورة وخالدة. سواء كنت ترتديها لتتأنق أو بشكل يومي، فإن اللآلئ هي الطريقة المثلى لإضافة لمسة من التألق إلى مظهرك.

تشتمل مجموعات Lovisa للجنسين على المعلقات، والخواتم، والأساور والأقراط المزودة جميعها بالكرات المحببة ذات اللون الأبيض الفاتح. تم تصميم كل قطعة لإبراز جمال خامات الطبيعة من خلال البساطة والصقل.