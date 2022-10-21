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إيلاف: كشفت دار المجوهرات السويسرية "BOGHOSSÍAN" النقاب عن مجموعة من الإبداعات الجديدة، مصنوعة على أعلى مستويات الحرفية السويسرية، تتميز بالبساطة والخفة والسيولة كما هو الحال مع مجمل مجموعاتها، وتهدف لتحقيق تناغم سهل بين الأنماط الشرقية والغربية، وبين التقاليد والحداثة، وبين الأحجار الكريمة والتصميم.