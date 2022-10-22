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إيلاف: تستمد تشكيلة ليندبيرج الجديدة ومحدودة الإصدار من النظارات الثمينة إلهامها من عالم الحيوان، وتجمع بين التصاميم الدنماركية الأصيلة والمهارة الحرفية لتمنح عشّاق العلامة نظاراتٍ أنيقة بتصاميم عصرية فاخرة ولمساتٍ مستوحاة من الطبيعة.

يعكس نموذج أرماديلو الشكل الفريد لصدفة السحلية المدرعة؛ حيث يتميز بذراعين مصنوعتين يدوياً من الذهب الخالص ومقسمتين بشكل حلقات متماثلة بإلهامٍ من الملمس الطبيعي والحركة السلسة للسحلية ليوفر تصميماً فريداً وفق أعلى معايير الجودة والعناية بأدق التفاصيل. وتجسّد النظارة الجديدة المعنى الحقيقي للتصميم الدنماركي الأصيل الذي يتيح تحويل أي عنصر طبيعي لتصميم كلاسيكي أنيق بلمسةٍ جمالية جذابة.

تتألف تشكيلة إطارات أرماديلو الحصرية ومحدودة الإصدار من 200 قطعة تتوفر في جميع أنحاء العالم بثلاثة خيارات فريدة من الذهب عيار 18 قيراطاً وبألوان الأصفر والأبيض والوردي.

تعدّ تشكيلة إطارات المعادن الثمينة من ليندبيرج أبرز التشكيلات الفاخرة والمصممة حسب الطلب من النظارات في العالم. وتقدم مجموعة من الإطارات المصنوعة من أفخر المواد مثل الذهب عيار 18 قيراط والبلاتين وقرن الجاموس والألماس، تجسّد فيها إبداع العلامة في تقديم تصاميم استثنائية أبدع برسمها أبرز الحرفيين والخبراء.



