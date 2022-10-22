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إيلاف: اليك طريقة عمل كرات لحم الدجاج بالكاري.

المقادير:

400 جرام دجاج مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

2 بصل

1/2 ديسيلتر حليب

5 ملاعق كبيرة طحين

1 ملعقة كبيرة زبدة

2 جزر

2.5 ملعقة كبيرة كاري (المزيد لدينا إذا أردت)

9 ديسيلتر ماء

1 تفاحة

الملح والفلفل حسب الذوق

عصير ليمون

للتقديم: أرز مطبوخ حسب التعليمات المدونة على العبوة

اخلطي الملح مع الدجاج المفروم حتى يصبح أكثر كثافة. (استخدمي الخلاط إذا كان لديك).

اتركيه للراحة على طاولة المطبخ لمدة 20 دقيقة.

نقطع بصلة ناعماً ونضيفها إلى الدجاج المفروم مع 2 ملعقة كبيرة طحين.

تشكل كرات بحجم حبة جوز كبيرة - مع الأخذ في الاعتبار أنها ستزداد في الحجم مع غليها. سخني قدر من الماء واتركيها حتى الغليان.

أضيفي كرات اللحم قليلًا في كل مرة واغليها لحوالي 5-10 دقائق حتى تنضج تمامًا.

نخرج من الماء وننهي باقي الكرات بنفس الطريقة.

في مقلاة نذوب الزبدة - نضيف الكاري و 3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاري ويقلى لمدة دقيقة أو دقيقتين. قشر وقطّع البصل الآخر والجزر إلى مربعات صغيرة.

أضفها إلى المقلاة واقليها لبضع دقائق.

أضيفي القليل من الماء (من القدر الذي استخدمته لطهي كرات اللحم) واطهيه واستمري في فعل ذلك حتى تحصلي على صلصة ناعمة.

أضيفي كرات اللحم إلى الصلصة ودفئها. اضبط التوابل بالملح والفلفل وعصير الليمون.

قطعي التفاح إلى مربعات صغيرة وأضيفيها قبل التقديم مباشرة ، حتى تصبح مقرمشة وحلوة. يقدم مع بعض الأرز.