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إيلاف: EPHEA هي مادة مبتكرة مشتقة من الجسم النباتي للفطر وتم تقديمها خلال عرض "Balenciaga" لشتاء 2022 إستخدمت في تصميم معطف فضفاض ملفوف بغطاء للرأس.

كانت هذه اللحظة هي المرة الأولى التي يتم فيها إستخدام مثل هذه المادة في صناعة الأزياء معلنة وفاة الجلد الحقيقي.

تمت صناعة هذه المادة لتقليل البصمة البيئية دون المساس بالجودة أو الأداء الفني في عملية التطوير المشترك، EPHEA هي فئة غير مسبوقة من المواد المصنعة بيولوجيًا، والمصنوعة من الفطريات النقية وبالتالي القضاء على استخدامات المواد الكيميائية الملوثة في عملية النمو.