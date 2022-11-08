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إيلاف: كشفت علامة الأزياء الأوروبية لملابس الأطفال "ساكور كيدز" عن مجموعتها لخريف وشتاء 2022 التي تتضمن مجموعة من قطع الملابس الأساسية المتنوعة والسترات المميزة والملابس المنزلية الفاخرة المثالية للموسم الجديد.



من الثياب اليومية الملائمة للأطفال إلى ملابس المناسبات والملابس المنزلية الفاخرة، فإن مجموعة "ساكور كيدز" لخريف وشتاء 2022 لا تعتبر فقط أنيقة وكلاسيكية ولكنها أيضاً مرحة.

بالنسبة للأولاد، تشمل التصاميم قمصان البولو، والقمصان ذات الأزرار الأنيقة، والسراويل، والسترات، في حين يمكن للفتيات أنّ يبدون جميلات في ثياب ذات طبعات مشرقة ومتفائلة، والسترات الصوفية المتنوعة والفساتين الأنيقة، وكلها مصممة بأناقة وجودة عالية.







الصيحات الثلاثة الرئيسية التي تمّ إبرازها في المجموعة هي:



مجموعة العطلة



قطع أساسية مُصمّمة تصميماً جيدًا. لا تتميز بأنّها مُتعدّدة الاستخدامات فحسب، بل مُتعدّدة الوظائف أيضًا تضفي لمسة تجمع بين الأناقة والمتعة على الحياة اليومية.





مجموعة "ويلد أوتوبيا"

مستوحاة من الطبيعة والتراث والمجتمع، تتميز مجموعة "ساكور كيدز" لخريف وشتاء 2022 بخياطة ممتازة، وكلاسيكيات خالدة وألوان مناسبة للفتيات والفتيان. أدى إدخال بعض الإضافات العملية على البلوزات والسترات الصوفية ذات الوجهين والسترات الدافئة والفساتين المتوسطة الطول وسراويل الجينز المستوحاة من الطراز القديم إلى إبتكار مجموعة تشجع على خوض المغامرات واللعب.



مجموعة الحفلات

تلعب المواد الناعمة والفاخرة دوراً بارزاً في توفير الدفء والراحة من خلال التصاميم كبيرة الحجم التي يمكن إرتداؤها لفترات طويلة. بالنسبة للشباب والمراهقين، توفر الملابس المُزينة بعناصر عالية اللمعان أسلوباً جديداً لملابس الحفلات عبر تشكيلة مميزة من الافرولات والجامبسوت وأطقم الملابس المتطابقة التي تعتبر مثالية للحصول على مظهر أنيق وجذاب.

